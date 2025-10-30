HAOS U ŽIVOTU POZNATOG KOŠARKAŠA! Pokušao da siluje devojku dok je u kući bilo dete

PROŠLE godine je prvi put dospeo u žižu javnosti, a da nema veze sa košarkom.

Foto: Profimedia

Tada je bivši NBA igrač Kajl Singler zabrinuo javnost serijom objava na društvenim mrežama.

Momak koji je u karijeri nosio i dres Real Madrida zajedno sa Novicom Veličkovićem čini se da je spreman da uradi ono najgore. U vrlo mračnoj atmosferi, polugo, Singler je veoma sporo pričao o stvarima koje ga muče.

- U redu. Imam objavu. Zato što osećam da utišavaju moj glas. I svakog dana bacaju go*na na mene. I moja okolina je s*ebana. Bio sam maltretiran i zlostavljan, zanemaren, pretvoren u mentalni primer, i svakodnevno se plašim za svoj život - rekao je Singler tada u objavi na društvenim mrežama.

Former NBA player Kyle Singler posts video on IG stating “I fear for my life every day....” pic.twitter.com/5WVLETy1UH — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) November 12, 2024

A sada je uradio nešto još gore i suočava se sa ozbiljnim optužbama za nasilje u porodici i pokušaj silovanja.

Prema navodima američkih medija, incident se dogodio prošlog četvrtka u jednom "Airbnb" objektu u Vajtfieldu, gde je Singler navodno fizički napao svoju devojku, pokušao da je siluje, a zatim je uhvatio i gurnuo.

Zvaničnici Šerifove kancelarije okruga Haskel potvrdili su da je žrtva imala vidljive tragove na licu, koji odgovaraju otiscima Singlerove ruke. Prema izveštajima, bivši NBA igrač je bio pod dejstvom narkotika i odbijao saradnju sa istražiteljima. U trenutku incidenta u kući se nalazilo i malo dete, koje je, prema vlastima, sada bezbedno. Žrtva je navela da je Singler roditelj tog deteta.

Foto: Profimedia

Kajl Singler je u mladosti važio za jednog od najtalentovanijih američkih košarkaša - bio je najbolji igrač države Oregon, a tokom četiri godine na Đuk univerzitetu osvojio je NCAA titulu 2010. godine. Na NBA draftu 2011. izabrali su ga Detroit Pistonsi, a kasnije je nastupao i za Oklahomu Siti Tander. Posle NBA karijere, Singler je kratko igrao u Španiji da bi se 2019. godine povukao iz profesionalne košarke.

