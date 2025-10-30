"HITNO PRESTANITE TO DA RADITE"! Nikola Jokić zagrmeo na Amere posle nove istorijske partije

BRUTALNI Nikola Jokić ponovo je pomerio granice košarke i ušao u istoriju NBA lige.

Foto: AP

Momak iz Sombora postao je treći igrač u istoriji koji je sezonu započeo sa četiri uzastopna tripl-dabla. U pobedi Denvera protiv Nju Orleansa ostvario je tripl-dabl pre poslednje deonice i imao učinak od 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija.

A nakon meča na konferenciji za novinare Jokić je bio nikada duži. Međutim, prvo pitanje je iznerviralo Srbina.

- Nije bez napora. Mislim da treba da prestanemo to da govorimo. E, i dalje trčim kao ostali momci, i dalje skačem kao ostali momci, znate. Tako da ponekad samo igra ide na moju stranu i imam dobro veče, kao danas, mislim. Bila je to okej noć za mene, pristojna noć, kako god, dobra noć za mene. Tako da, nadam se da će tako biti i u budućnosti – skromno je poručio Jokić.

Novinare je zanimalo i da li Nikola Jokić veruje klupi, odnosno igračima koji ulaze u igru.

- Da, naravno. Mislim, verujem, verujem Di-Eju (Deandreu), verujem tim igračima. Uh, mislim da smo... mislim da je dobro, znate, da igra igrač koji je u ritmu, ili da se probaju neke nove postave, da se probaju novi igrači, nove rotacije, postave na terenu. Tako da, mislim, deluje mi malo kao evropski stil, ko god krene, taj će da igra, znate. Ko god bude imao dobru utakmicu, nastaviće da igra. Tako da... prošlu utakmicu protiv Minesote su različiti momci završili utakmicu, tako da mislim da tako i treba da bude – objasnio je Jokić.

Jokić je istakao koliko je važna širina tima i različita energija koju donose igrači sa klupe.

- Da, mislim, samo to što imamo različite momke, različitu energiju. Znate, ponekad jedan momak može da promeni ceo ritam i energiju tima... pozitivno i negativno – rekao je Jokić uz smeh, pa nastavio:

- Sviđa mi se što radimo, isprobavamo nove stvari. Kao što sam rekao, ponekad će samo Spens igrati minut-dva i samo će doneti energiju. Džulijan je ostao spreman, nije igrao mnogo u prve tri utakmice, ili je igrao malo. Tako da je ušao, bio je u ritmu utakmice, u formi. Sviđa mi se što isprobavamo nove stvari.

Srbin je posebno je pohvalio mladog Pejtona Votsona.

- Da, da, da, napredovao je. Njegova kontrola lopte, napada teren. Pronalazi... kada stekne prednost, pronalazi slobodnog igrača, a visok je i može to da vidi, i zapravo donosi dobre odluke, dobra dodavanja. I u odbrani je čudovište. Videli ste onu sekvencu kad je imao dve blokade. Tako da, bio je stvarno dobar. Mislim, dobar je za nas na ovom, ovom početku sezone.

Najbolji košarkaš današnjice je pričao i o Jonasu Valančijunasu, ali i o svom bivšem saigraču Deandreu Džordanu, sa kojim je imao zanimljiv duel na početku meča.

- Oh, mislim, on je (Valančijunas) definitivno pretnja dole, znate. Taj momak može da postigne poene, i tako je veliki i dominantan dole, pa privlači pažnju, udvajanja, ili tera ljude da se skupljaju oko njega, a on je voljan dodavač, tako da će dodati loptu. Definitivno je to prednost za nas i može da nas uspori ako nam treba da usporimo igru. On zna kako da igra – rekao je o Litvancu, a onda se našalio na račun Di-Džeja:

- Nisam igrao protiv Di-Džeja dugo vremena, zapravo, kad malo bolje razmisliš. Uh, bilo je dobro imati ga, znate. Dobio sam podbacivanje, loptu. Tako da... samo sam hteo to da spomenem.