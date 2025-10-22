Košarka

CRVENO-BELA SILA: Zvezda nanela prvi poraz Emlaku

Новости онлине

22. 10. 2025. u 20:57

Košarkašice Crvene zvezde pobedile su kao gošće turski Emlak Konut rezultatom 77:69 u utakmici trećeg kola E grupe Evrokupa.

Zvezda ima maksimalan učinak posle tri odigrana kola, dok je Emlak Konut večeras zabeležio prvi poraz u Evrokupu.

Srpski klub je ka pobedi predvodila Dulsi Fankam sa 21 poenom i 11 skokova, Masuela Lisova Mbaka je postigla 17 poena, dok je 16 dala reprezentativka Srbije Ivon Anderson, koja je imala i pet asistencija.

U turskoj ekipi Berfin Sertoglu je bio najefikasniji sa 21 poenom, a dabl-dabl učinak je ostvarila Astu Ndur sa 12 poena i 10 skokova.


Sutra od 18.00 na programu je drugi meč ove grupe između TTT Rige i nemačkog Sarluja. Oba tima imaju učinak 0-2. Zvezda u narednom kolu Evrokupa dočekuje TTT Rigu. Dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe idu u nokaut fazu, kao i četiri najbolje trećeplasirane.

