IN MEMORIAM - DRAGAN SAVIĆ SAVO: Preminuo legendarni košarkaš Sloge iz Kraljeva

Goran Ćirović

22. 10. 2025. u 14:23

Nakon duge i teške bolesti, u svojoj 69. godini preminuo je Dragan Savić Savo, jedan od legendarnih košarkaša kraljevačke Sloge, priznati međunarodni košarkaški sudija i delegat.

Kao član zlatne generacije „belih“ iz osamdesetih godina prošlog veka koja je izborila plasman i potom dve godine igrala u elitnom košaraškom društvu tadašnje SFRJ, Dragan Savić je, zajedno sa svojim saigračima, stekao status legendarnog sportiste u gradu na Ibru.

Posle završetka igračke karijere, bio je veoma uspešan sudija na domaćoj i međunarodnoj sceni, a potom i delegat.

Dragan Savić je iza sebe stavio dve kćerke i dva sina, a mesto i datum njegove sahrane biće naknadno objavljeni.

