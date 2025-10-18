NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
OKLAHOMA je savladala Denver 94:91 u poslednjem susretu NBA predsezone.
Dejvid Adelman je odlučio da na klupi ostavi Nikolu Jokića koji se večeras nije skidao za meč.
Srpski košarkaš Nikola Jokić nije ulazio u igru u ovom meču.
Denver je bolje odigrao prvo poluvreme i imao je čak 13 poena prednosti posle dve četvrtine (59:46), ali su Tanderi upalili motore u drugom poluvremenu, stigli su do preokreta i na kraju pobede i to trojkom Osmana Dijenga u poslednjoj sekundi.
Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona bio je upravo Dieng sa 17 poena. Na drugoj strani se istakao Votson sa 15 poena.
