NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2025. u 09:05

OKLAHOMA je savladala Denver 94:91 u poslednjem susretu NBA predsezone.

НИЈЕ МУ БИЛО ЛАКО: Никола Јокић гледао пораз Денвера, Оклахоми драма

FOTO: Tanjug/AP

Dejvid Adelman je odlučio da na klupi ostavi Nikolu Jokića koji se večeras nije skidao za meč. 

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije ulazio u igru u ovom meču.

Denver je bolje odigrao prvo poluvreme i imao je čak 13 poena prednosti posle dve četvrtine (59:46), ali su Tanderi upalili motore u drugom poluvremenu, stigli su do preokreta i na kraju pobede i to trojkom Osmana Dijenga u poslednjoj sekundi.

Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona bio je upravo Dieng sa 17 poena. Na drugoj strani se istakao Votson sa 15 poena.

