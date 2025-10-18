PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
Partizan je savladao Baskoniju, a navijači i dalje priželjkuju centra koji će uz Tajrika Džonsa štititi reket crno-belih, sada se pojavilo zanimljivo ime na radaru, a mnogi priželjkuju da mesto popuni upravo on.
Spekulisalo se tokom leta da Partizan želi Moa Bambu, on je ipak otišao u NBA gde se borio za ugovor sa Jutom, ali je prethodne večeri dobio otkaz i može da traži novu sredinu.
Bamba u NBA karijeri ima iza sebe pet punih angažmana u NBA klubovima, igrao je za Orlando, Lejkerse, Filadelfiju, Kliprse i Pelikanse i radi se o skakačkoj mašini, što je crno-belima i potrebno.
Bamba u NBA karijeri ima prosek od 6.8 poena i 5.4 skokova, a najbolju sezonu imao je 2021/222 kada je na 71 utakmici u proseku imao 10.6 poena i 8.1 uhvaćenu loptu.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)