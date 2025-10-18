Košarka

PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele

Partizan je savladao Baskoniju, a navijači i dalje priželjkuju centra koji će uz Tajrika Džonsa štititi reket crno-belih, sada se pojavilo zanimljivo ime na radaru, a mnogi priželjkuju da mesto popuni upravo on.

Foto: Profimedia

Spekulisalo se tokom leta da Partizan želi Moa Bambu, on je ipak otišao u NBA gde se borio za ugovor sa Jutom, ali je prethodne večeri dobio otkaz i može da traži novu sredinu. 

Bamba u NBA karijeri ima iza sebe pet punih angažmana u NBA klubovima, igrao je za Orlando, Lejkerse, Filadelfiju, Kliprse i Pelikanse i radi se o skakačkoj mašini, što je crno-belima i potrebno.

Bamba u NBA karijeri ima prosek od 6.8 poena i 5.4 skokova, a najbolju sezonu imao je 2021/222 kada je na 71 utakmici u proseku imao 10.6 poena i 8.1 uhvaćenu loptu.

