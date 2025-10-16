POBOGU, KAKO JE OVO MOGUĆE?! Košarkaš Panatinaikosa propustio utakmicu i to iz bizarnog razloga (FOTO)
Na svašta su nas sportisti navikli, heroji generacija često znaju da nas nasmeju nekim potezima, ali Nikos Rogavopulos je učinio nešto što je malo ko očekivao.
Grk se našao u neobičnoj situaciji tokom utakmice između Panatinaikosa i Asvela u Evroligi. On je naime, obukao pogrešan šorts, a to ga je koštalo minuta na terenu.
Oko tri minuta pre kraja prvog poluvremena, Rogkavopulos se podigao sa klupe i krenuo ka zapisničkom stolu kako bi ušao u igru, ali su ga sudije odmah vratile nazad.
Nosio je šorts koji je bio različit u odnosu na opremu ostalih 11 igrača tima, odnosno trenažni umesto zvanične opreme za utakmicu.
Iako je tokom pauze na poluvremenu obukao pravilni deo opreme, trener ga više nije uvodio u igru.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
ŠOK! Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić
16. 10. 2025. u 11:16
GOTOVO JE! Vladan Milojević najavio odlazak iz Crvene zvezde
16. 10. 2025. u 08:51
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)