Košarka

POBOGU, KAKO JE OVO MOGUĆE?! Košarkaš Panatinaikosa propustio utakmicu i to iz bizarnog razloga (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2025. u 21:48

Na svašta su nas sportisti navikli, heroji generacija često znaju da nas nasmeju nekim potezima, ali Nikos Rogavopulos je učinio nešto što je malo ko očekivao.

Foto: EPA-EFE/PETE ANDREOU

Grk se našao u neobičnoj situaciji tokom utakmice između Panatinaikosa i Asvela u Evroligi. On je naime, obukao pogrešan šorts, a to ga je koštalo minuta na terenu. 

Oko tri minuta pre kraja prvog poluvremena, Rogkavopulos se podigao sa klupe i krenuo ka zapisničkom stolu kako bi ušao u igru, ali su ga sudije odmah vratile nazad.

Nosio je šorts koji je bio različit u odnosu na opremu ostalih 11 igrača tima, odnosno trenažni umesto zvanične opreme za utakmicu.

Iako je tokom pauze na poluvremenu obukao pravilni deo opreme, trener ga više nije uvodio u igru. 

