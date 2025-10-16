POBOGU, KAKO JE OVO MOGUĆE?! Košarkaš Panatinaikosa propustio utakmicu i to iz bizarnog razloga (FOTO)

Na svašta su nas sportisti navikli, heroji generacija često znaju da nas nasmeju nekim potezima, ali Nikos Rogavopulos je učinio nešto što je malo ko očekivao.

Grk se našao u neobičnoj situaciji tokom utakmice između Panatinaikosa i Asvela u Evroligi. On je naime, obukao pogrešan šorts, a to ga je koštalo minuta na terenu.

Oko tri minuta pre kraja prvog poluvremena, Rogkavopulos se podigao sa klupe i krenuo ka zapisničkom stolu kako bi ušao u igru, ali su ga sudije odmah vratile nazad.

Nosio je šorts koji je bio različit u odnosu na opremu ostalih 11 igrača tima, odnosno trenažni umesto zvanične opreme za utakmicu.

Nikos Rogkavopoulos was wearing different shorts from his teammates, which is why the officials didn’t allow him to enter the Panathinaikos–ASVEL game (17:24)😳



Ergin Ataman didn’t bring him back in for the rest of the match👀



Via: @harris_stavrou #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/dKoTNl2OPf — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) October 15, 2025

Iako je tokom pauze na poluvremenu obukao pravilni deo opreme, trener ga više nije uvodio u igru.

