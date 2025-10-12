Košarka

"NE IZGLEDA DOBRO": Povredio se Stefan Jović

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 21:32

VELIKI problem za Bajern Minhen. Srpski košarkaš Stefan Jović povredio se tokom utakmice nemačkog prvenstva protiv Bamberga.

FOTO: FIBA.Basketball

Iskusni plejmejker je pred kraj utakmice napustio igru i do kraja se nije vraćao na parket. Po rečima trenera Bavaraca Gordona Herberta povreda nije naivna.

- Ne znamo još ništa u vezi sa Stefanovom povredom, ali očito ne izgleda dobro - rekao je Herbert. 

Bajern je ubedljivo savladao Bamberg sa 96:81, a Jović je bio jedan od najboljih igrača, sa učinkom od osam poena, šest asistencija i pet skokova.

Tim iz Minhena naredne nedelje u Evroligi dočekuje Olimpiju Milano i gostuje Fenerbahčeu.

