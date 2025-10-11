"MI SMO, KAKO SE TO KAŽE...!?" Nikola Jokić se oglasio, a njegove reči će se čuti daleko...

NIKOLA Jokić se nakon obaveza u dresu Srbije vratio u Denver gde se priprema za novu sezonu. Velika očekivanja su od njega i renoviranog tima iz Kolorada, a uprkos svemu Somborac ne preuzima ulogu favorita u narednoj godini.

FOTO: Tanjug/AP

Breme favorita iskusni Jokić prebacio je na Oklahoma Siti tanders.

- Mislim da nismo nikada bili favoriti, čak ni u sezoni kada smo osvojili. Nisam osećao taj pritisak od kada sam došao. Oni su definitivno oni koje jure svi, igraju dobro, nadam se da mi možemo da budemo tihi vitezovi, tihi konji, kako se kaže? Crni konji, da, rekao je Jokić aludirajući na američki sleng koji bi u slobodnom prevodu značio "favoriti iz senke".

Od novajlije Kema Džonsona Nikola ima posebne zahteve.

- Rekao sam mu da ne pokušava da se uklopi, da je veoma važan deo napada i da treba da igra svoju igru i da bude agresivan u momentu kada je potrebno ili u ulozi koja mu je data.

Denver je angažovao NBA sudije da dele pravdu na trening utakmicama i Jokić pokušava to da iskoristi maksimalno.

Here’s video of the Nikola Jokić quote that’s going viral on OKC being the favorite



Denver “dark horse” Nuggets pic.twitter.com/iseuIGKJEd — Katy Winge (@katywinge) October 10, 2025

- Trudimo se da budemo agresivni, da testiramo sudije da sviraju faulove, to je bila poenta treninga. Pokušavamo da pomognemo jedni drugima, da budemo glasni i da igramo u napadu onako kako želimo.

Na kraju je objasnio i šta je za njega najveći cilj u narednom periodu, spomenuo je i reprezentaciju.

- Da uđemo u formu, igrao sam za Srbiju, tako da bih rekao da sam dobar sa tim. Da se naviknem na igru sa novim igračima, novi sistem, nove šeme, zaključio je Jokić.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja