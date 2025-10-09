TEŠKO MU JE PAO ODLAZAK SFEROPULOSA: Ovako se Čima Moneke oprostio od doskorašnjeg trenera Zvezde (FOTO)
CRVENA zvezda i Janis Sferopulos su ovog četvrtka okončali saradnju. Odlazak grčkog stručnjaka je teško pao Čimi Monekeu.
Nigerijac se na Instagramu oprostio od doskorašnjeg stratega crveno-belih.
On je podelio objavu Crvene zvezde, u kojoj se na svemu zahvaljuje Sferopulosu, a dodao je i emotikone – crveno i belo srce, ali i jedno slomljeno srce.
Podsetimo, ovaj 58-godišnjak iz Soluna je smenjen nakon što je izgubio prvi tri utakmice u novoj sezoni od Olimpije Milano, Bajerna i Zadra.
Crvena zvezda narednu utakmicu igra u petak od 19.45 protiv Fenerbahčea u Istanbulu.
