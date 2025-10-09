Košarka

TEŠKO MU JE PAO ODLAZAK SFEROPULOSA: Ovako se Čima Moneke oprostio od doskorašnjeg trenera Zvezde (FOTO)

Časlav Vuković

09. 10. 2025. u 20:10

CRVENA zvezda i Janis Sferopulos su ovog četvrtka okončali saradnju. Odlazak grčkog stručnjaka je teško pao Čimi Monekeu.

ТЕШКО МУ ЈЕ ПАО ОДЛАЗАК СФЕРОПУЛОСА: Овако се Чима Монеке опростио од доскорашњег тренера Звезде (ФОТО)

FOTO: M. Vukadinović

Nigerijac se na Instagramu oprostio od doskorašnjeg stratega crveno-belih.

On je podelio objavu Crvene zvezde, u kojoj se na svemu zahvaljuje Sferopulosu, a dodao je i emotikone – crveno i belo srce, ali i jedno slomljeno srce.

Foto: Printskrin Instagram/chimdoggg

Podsetimo, ovaj 58-godišnjak iz Soluna je smenjen nakon što je izgubio prvi tri utakmice u novoj sezoni od Olimpije Milano, Bajerna i Zadra.

Crvena zvezda narednu utakmicu igra u petak od 19.45 protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

