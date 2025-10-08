ODE JANIS SFEROPULOS! Crvena zvezda već kontaktirala novog trenera

Košarkaški klub Crvena zvezda navodno je odlučio da raskine saradnju sa trenerom Janisom Sferopulosom, nezvanično je sinoć preneo "Mocart sport".

FOTO: M. Vukadinović

Zvezda je veoma loše otvorila sezonu 2025-26. Crveno-beli još nisu zabeležili trijumf u zvaničnim mečevima.

U Evroligi su zabeležena dva poraza: od Armanija kod kuće i potom od Bajerna u Minhenu, da bi Sferopulosove izabranike zatim u Beogradu savladao i Zadar u prvom kolu ABA lige.

Očekuje se da saradnja sa Grkom uskoro bude okončana, nakon što budu dogovoreni uslovi raskida ugovora.

Ime naslednika još sa sigurnošću nije poznato. Otežavajuća okolnost je to što je sezona u punom jeku i brojni kvalitetni treneri imaju angažmane.

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

"Mocart Sport" tvrdi da su favoriti da naslede Sferopulosa upravo treneri koji su ostavili veliki trag i omiljeni među publikom. U pitanju su najtrofejniji strateg u istoriji kluba Dejan Radonjić i jedan od najboljih košarkaša u istoriji kluba – takođe bivši trener – Saša Obradović.

Čelnici Zvezde već su stupili u kontakt sa bivšim trenerom Monaka, potvrđeno je Sport Klubu. Od odluke Saše Obradovića zavise dalji koraci.

Inače, Zvezda je na začelju tabele Evrolige sa skorom 0-2, a u trećem kolu gostuje Fenerbahčeu. Početak tog meča zakazan je za za petak od 19.45.