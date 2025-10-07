ŠOK! Selektor Bosne i Hercegovine podneo ostavku
Šokantne vesti stižu iz Bosne i Hercegovine. Adis Bećiragić odlučio je da podnese ostavku na mestu selektora košarkaša pomenute zemlje.
Sada već bivši selektor Bećiragić je u pismu otkrio da je odluku doneo i zbog zdravstvenih razloga.
Poštovani članovi Upravnog odbora,
Obraćam vam se nakon što sam doneo jednu od najtežih odluka u karijeri. Biću, kao i uvek, direktan. Podnosim ostavku na mesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Razloga ima nekoliko, ali onaj prvenstveni vezan je za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam izneo na svojim leđima. I sve sam nekako prebrodio zbog ljubavi koju osećam prema našoj državi i reprezentaciji.
Međutim, stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazio se na ceo organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posledice i danas trpim. Da ne govorim o tome da me uskoro očekuje i jedna operacija.
U klubu nastavljam da radim jer je to moja egzistencija, ali reprezentacije moram da se odreknem. Tu sam doživeo najveće radosti, ali i najviše patio kada nije išlo kako bismo svi želeli.
Zdravlje nam je svima na prvom mestu. Verujem da dalje ne moram da obrazlažem i da me svi dobro razumete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.
Svim dobronamernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasledniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju saveta ili bilo koje druge pomoći.
Srdačno vas pozdravljam, Adis Bećiragić - stoji u pismu.
Bosna i Hercegovina biće rival Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru.
Preporučujemo
OGLASIO SE NEBOJŠA ČOVIĆ! Evo šta je rekao o užasnom startu Zvezdine sezone
07. 10. 2025. u 09:30
ZVEZDA SE CRVENI OD STIDA! Hrvati u ekstazi nakon senzacije u prestonici Srbije
07. 10. 2025. u 08:50
ŠOK U ABA LIGI: Zadar pobedio Zvezdu usred Beograda!
06. 10. 2025. u 21:52
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
IAKO je ponuda bila veoma slaba, naši tipsteri su uspeli da pogode tri para, istome se nadamo i danas.
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)