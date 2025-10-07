Košarka

ŠOK! Selektor Bosne i Hercegovine podneo ostavku

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 15:22

Šokantne vesti stižu iz Bosne i Hercegovine. Adis Bećiragić odlučio je da podnese ostavku na mestu selektora košarkaša pomenute zemlje.

ШОК! Селектор Босне и Херцеговине поднео оставку

Foto: Jutjub/Printskrin/ Federalna novinska agencija - FENA

Sada već bivši selektor Bećiragić je u pismu otkrio da je odluku doneo i zbog zdravstvenih razloga. 

Poštovani članovi Upravnog odbora,

Obraćam vam se nakon što sam doneo jednu od najtežih odluka u karijeri. Biću, kao i uvek, direktan. Podnosim ostavku na mesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Razloga ima nekoliko, ali onaj prvenstveni vezan je za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam izneo na svojim leđima. I sve sam nekako prebrodio zbog ljubavi koju osećam prema našoj državi i reprezentaciji.

Međutim, stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazio se na ceo organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posledice i danas trpim. Da ne govorim o tome da me uskoro očekuje i jedna operacija.

U klubu nastavljam da radim jer je to moja egzistencija, ali reprezentacije moram da se odreknem. Tu sam doživeo najveće radosti, ali i najviše patio kada nije išlo kako bismo svi želeli.

Zdravlje nam je svima na prvom mestu. Verujem da dalje ne moram da obrazlažem i da me svi dobro razumete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.

Svim dobronamernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasledniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju saveta ili bilo koje druge pomoći.

Srdačno vas pozdravljam, Adis Bećiragić - stoji u pismu.

Bosna i Hercegovina biće rival Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Ceo svet gleda i ne veruje, Nikola Jokić je sa druge planete (VIDEO)

ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Ceo svet gleda i ne veruje, Nikola Jokić je sa druge planete (VIDEO)