ŠOK! Selektor Bosne i Hercegovine podneo ostavku

Šokantne vesti stižu iz Bosne i Hercegovine. Adis Bećiragić odlučio je da podnese ostavku na mestu selektora košarkaša pomenute zemlje.

Foto: Jutjub/Printskrin/ Federalna novinska agencija - FENA

Sada već bivši selektor Bećiragić je u pismu otkrio da je odluku doneo i zbog zdravstvenih razloga.

Poštovani članovi Upravnog odbora,

Obraćam vam se nakon što sam doneo jednu od najtežih odluka u karijeri. Biću, kao i uvek, direktan. Podnosim ostavku na mesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Razloga ima nekoliko, ali onaj prvenstveni vezan je za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam izneo na svojim leđima. I sve sam nekako prebrodio zbog ljubavi koju osećam prema našoj državi i reprezentaciji.

Međutim, stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazio se na ceo organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posledice i danas trpim. Da ne govorim o tome da me uskoro očekuje i jedna operacija.

U klubu nastavljam da radim jer je to moja egzistencija, ali reprezentacije moram da se odreknem. Tu sam doživeo najveće radosti, ali i najviše patio kada nije išlo kako bismo svi želeli.

Zdravlje nam je svima na prvom mestu. Verujem da dalje ne moram da obrazlažem i da me svi dobro razumete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.

Svim dobronamernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasledniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju saveta ili bilo koje druge pomoći.

Srdačno vas pozdravljam, Adis Bećiragić - stoji u pismu.

Bosna i Hercegovina biće rival Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru.