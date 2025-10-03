ABA LIGA KAKVU REGION NE PAMTI! Startuje novo takmičenje sa novim timovima i starim favoritima

Regionalna košarkaška ABA liga počinje večeras utakmicama Igokea - FMP i Beč - Ilirija i ulazi u svoju 25, jubilarnu sezonu, u kojoj će Partizan pokušati da osvoji rekordnu devetu titulu, a Crvena zvezda uz napad na pehar želi i da produži rekord po broju pobeda u takmičenju.

FOTO: N. Skednerija

Prva utakmica odigrana je 29. septembra 2001. godine u Podgorici, gde je Cibona pobedila Budućnost 81:78, dok je prvi trofej pripao ljubljanskoj Olimpiji, koja je te sezone savladala Krku u finalu.

Devet klubova je dosad osvajalo ABA ligu, najtrofejniji je Partizan sa osam titula, dok Crvena zvezda ima sedam.

U 24 dosadašnje sezone odigrano je 4.420 mečeva, a postignut je 693.861 poen, zabeleženo je 261.923 skoka i upisano je 127.524 asistencije.

Najviše pobeda ostvarila je Crvena zvezda (486), ispred Partizana (439) i Budućnosti (401), a crveno-beli drže rekord i po broju uzastopnih pobeda u regionalnom takmičenju (30).

Rekorderi po titulama među trenerima su Dejan Radonjić i Duško Vujošević (po pet), dok je među igračima najtrofejniji doskorašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić sa sedam osvojenih pehara.

U istoriji takmičenja zabeleženi su brojni rekordi Nemanja Gordić je najbolji strelac (3.404 poena) i asistent (1.224 asistencije), Alen Omić vodeći skakač (1.423 skoka), a Suad Šehović rekorder po broju pogođenih trojki (406), dok je najviše blokada ostvario Uroš Luković (283).

Najviše poena na jednom meču ABA lige ubacio je povratnik u regionalno takmičenje, član Kluža Deron Rasel, koji je 2022. godine kao košarkaš Mornara postigao 47 poena protiv Zadra.

Rekord po broju skokova u jednom meču dele Tomi Smit i Boris Savović (23), dok je rekorder po asistencijama Žan Mark Šiško sa 19 dodavanja (2019).

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić prvi je, od 10, dobitnika MVP priznanja ligaškog dela sezone ABA lige, a poneo je i priznanje za najboljeg mladog igrača takmičenja, koje su još osvajali, između ostalih Dario Šarić, Goga Bitadze, Džanan Musa, Filip Petrušev, Nikola Jović, Nikola Topić.

Najveća poseta bila je na meču Partizana i Mege januara 2024. sa 23.021 gledaocem, najviše poena u istoriji ubacila je Crvena zvezda (55.768), ispred Partizana (49.849) i Cibone (49.744).

U dosadašnjim izdanjima ABA lige učestvovali su klubovi iz 11 zemalja, a u novoj sezoni taj broj će porasti na 13 pošto su se regionalnoj ligi pridružili austrijski Beč i rumunski Kluž.

Prvi put u istoriji ABA liga će imati 18 klubova podeljenih u dve grupe sa po devet klubova. U grupi A su Borac, Partizan, Dubai, FMP, Igokea, Krka, Studentski centar, Kluž i Split. U grupi B su Crvena zvezda, Budućnost, Beč, Bosna, Cedevita Olimpija, Mega, Ilirija, Spartak i Zadar.

Parovi prvog kola: Petak, 3. oktobra: Igokea - FMP i Beč - Ilirija; Subota, 4. oktobra: Studentski centar - Borac; Nedelja, 5. oktobra: Cedevita Olimpija - Mega, Budućnost - Spartak; Ponedeljak, 6. oktobra: Dubai - Split, Partizan - Krka, Crvena zvezda - Zadar.