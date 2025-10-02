CRVENA ZVEZDA DOVELA TRANSFER BOMBU! Posle silnih povreda, stigao je - on!
Povrede su veoma uticale na početak sezone KK Crvena zvezda, pa je uprava povukla novi potez koji se tiče pojačanja.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Motejunas pojačava KK Crvena zvezda
KK Crvena zvezda potpisao je u četvrtak ugovor sa litvanskim centrom Donatasom Motejunasom!
Iskusni centar stiže u petak u Beograd, a nakon lekarskih pregleda ugovor sa igračem koji će doneti veliku pomoć našem timu u reketu biće aktiviran.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Donatas Motejunas je visok 214 cm i težak 117 kilograma, ali ga tokom karijere odlikuje izvanredan šut za tu visinu i mobilnost.
Novi centar Crvene zvezde do sada je imao izvanrednu karijeru koju je počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a onda od 2011. godine punih 8 sezona nastupao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orleans, San Antonio.
Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dve titule prvaka Francuske, jedan kup i igrao finale Evrolige.
Našem timu donosi veliko iskustvo, kvalitet i pomoć u trenucima kada je naš tim desetkovan brojnim povredama, uključujući i visoke igrače.
Crvena zvezda želi puno sreće, uspeha i pobeda našem novom centru Donatasu Motejunasu", ističu crveno-beli.
Podsetimo, oni su ovo objavili pred svoj drugi ovosezonski evroligaški nastup, a prenos meča Bajern - Crvena zvezda možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ŠOKANTAN KRAJ MEČA PORTO - ZVEZDA! Crveno-beli imali zicer za pobedu, a odmah potom u 89. minutu primili gol za poraz!
02. 10. 2025. u 22:57 >> 23:02
A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Vladimir Stojković "dočekao" Zvezdu u Portu
02. 10. 2025. u 15:28
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)