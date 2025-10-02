Košarka

CRVENA ZVEZDA DOVELA TRANSFER BOMBU! Posle silnih povreda, stigao je - on!

Новости онлине

02. 10. 2025. u 20:04

Povrede su veoma uticale na početak sezone KK Crvena zvezda, pa je uprava povukla novi potez koji se tiče pojačanja.

FOTO: KK Crvena zvezda

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Motejunas pojačava KK Crvena zvezda 

KK Crvena zvezda potpisao je u četvrtak ugovor sa litvanskim centrom Donatasom Motejunasom!

Iskusni centar stiže u petak u Beograd, a nakon lekarskih pregleda ugovor sa igračem koji će doneti veliku pomoć našem timu u reketu biće aktiviran.

Donatas Motejunas je visok 214 cm i težak 117 kilograma, ali ga tokom karijere odlikuje izvanredan šut za tu visinu i mobilnost.

Novi centar Crvene zvezde do sada je imao izvanrednu karijeru koju je počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a onda od 2011. godine punih 8 sezona nastupao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orleans, San Antonio.

Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dve titule prvaka Francuske, jedan kup i igrao finale Evrolige.

Našem timu donosi veliko iskustvo, kvalitet i pomoć u trenucima kada je naš tim desetkovan brojnim povredama, uključujući i visoke igrače.

Crvena zvezda želi puno sreće, uspeha i pobeda našem novom centru Donatasu Motejunasu", ističu crveno-beli.

Podsetimo, oni su ovo objavili pred svoj drugi ovosezonski evroligaški nastup, a prenos meča Bajern - Crvena zvezda možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

