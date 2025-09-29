KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
Crvena zvezda želi igrača Partizana? Kako prenosi novinar Mateo Andreani, reprezentativac Danske Ife Lundberg se nalazi na radaru beogradskih crveno-belih, ali nije jedino ime.
Nakon teške povrede Ajzee Kenana, očekivano je bilo da će Crvena zvezda krenuti u potragu za novim bekom.
A moguće je da neće morati da idu daleko u toj potrazi, jer se na meti kluba sa Malog Kalemegdana našao Ife Lundberg, kojeg je Partizan precrtao.
Prema pomenutom izvoru Lundberg nije jedina opcija za crveno-bele.
Pored njega Zvezda je zainteresovana i za Rikija Kaunsila IV, koji je proveo dve sezone kao član Filadelfija Seventisiksersa.
