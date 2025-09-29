KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KOŠARKAŠKI zemljotres!

FOTO: N. Skednerija

Crvena zvezda želi igrača Partizana? Kako prenosi novinar Mateo Andreani, reprezentativac Danske Ife Lundberg se nalazi na radaru beogradskih crveno-belih, ali nije jedino ime.

Crvena Zvezda is looking at the market for a guard after the injury of Isaiah Canaan.



Ricky Council IV is a name but also Iffe Lundberg.

Lundberg is out of Partizan Belgrade roster, looking for another team. pic.twitter.com/6o2in6lv81 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 29, 2025

Nakon teške povrede Ajzee Kenana, očekivano je bilo da će Crvena zvezda krenuti u potragu za novim bekom.

A moguće je da neće morati da idu daleko u toj potrazi, jer se na meti kluba sa Malog Kalemegdana našao Ife Lundberg, kojeg je Partizan precrtao.

FOTO: Tanjug/AP

Prema pomenutom izvoru Lundberg nije jedina opcija za crveno-bele.

Pored njega Zvezda je zainteresovana i za Rikija Kaunsila IV, koji je proveo dve sezone kao član Filadelfija Seventisiksersa.

