ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez moka koji je zaludeo Amerikance

25. 09. 2025. u 10:51

OVO niko nije želeo da čuje!

ШАМАР СРБИЈИ! Орлови ипак остају без мока који је залудео Американце

FOTO: FIBA.Basketball

Andrej Stojaković je izabrao Grčku, bar tako tvrde iz tamošnjeg saveza. Naime, prvi čovek grčke košarke Vangelis Liolios otkrio je da će sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, uskoro doneti odluku za koju reprezentaciju će nastupati u budućnosti. A kako stvari trenutno stoje bliži je odluci da izabere domovinu svoje majke Aleke Kamile.

- Videćemo... Stvarno mnogo želimo da pristupi našoj reprezentaciji. Uskoro će se sve znati. Imali smo kontakte i dobili pozitivnu klimu sa te strane", otkrio je prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke.

Inače, Andrej Stojaković je sjajnim partijama u dresu Stenforda i Univerziteta Kalifornija privukao ogromnu pažnju košarkaške javnosti u Americi. Vodeći NCAA timovi otimali su se za talentovanog naslednika Peđe Stojakovića, a on je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Ilinoisu.

Foto: Profimedia

 

Andrej iza sebe ima sajajnu sezonu, prosečno je beležio 17,9 poena, 4,7 skokova, 1,2 blokade.

Andrej je više puta pominjao da on predstavlja i Srbiju i Grčku, ali to može samo van terena. Kada je teren u pitanju, moraće da se opredeli između majčine Grčke i očeve Srbije i ako je verovati Grcima izabrao je "helene".

