ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez moka koji je zaludeo Amerikance
OVO niko nije želeo da čuje!
Andrej Stojaković je izabrao Grčku, bar tako tvrde iz tamošnjeg saveza. Naime, prvi čovek grčke košarke Vangelis Liolios otkrio je da će sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, uskoro doneti odluku za koju reprezentaciju će nastupati u budućnosti. A kako stvari trenutno stoje bliži je odluci da izabere domovinu svoje majke Aleke Kamile.
- Videćemo... Stvarno mnogo želimo da pristupi našoj reprezentaciji. Uskoro će se sve znati. Imali smo kontakte i dobili pozitivnu klimu sa te strane", otkrio je prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Inače, Andrej Stojaković je sjajnim partijama u dresu Stenforda i Univerziteta Kalifornija privukao ogromnu pažnju košarkaške javnosti u Americi. Vodeći NCAA timovi otimali su se za talentovanog naslednika Peđe Stojakovića, a on je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Ilinoisu.
Andrej iza sebe ima sajajnu sezonu, prosečno je beležio 17,9 poena, 4,7 skokova, 1,2 blokade.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Andrej je više puta pominjao da on predstavlja i Srbiju i Grčku, ali to može samo van terena. Kada je teren u pitanju, moraće da se opredeli između majčine Grčke i očeve Srbije i ako je verovati Grcima izabrao je "helene".
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)