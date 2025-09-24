"KOGA ONI ZANIMAJU"! Predsednik CSKA iz Moskve zagrmeo zbog pitanja novinara

PITANjE svih pitanja je kada će se ruski takmičari i klubovi vratiti sportskim nadmetanjima.

FOTO: N. Paraušić

Godinama je CSKA iz Moskve bio sinonim za košarku na Starom kontinentu, pa kao po nekom nepisanom pravilu glavni sagovornik na tu temu je predsednik "armejaca" Andrej Vatutin, koji je bez zadrške komentarisao potencijalni povratak ruskih klubova u Evroligu.

- Već skoro četiri godine odgovaram na ista pitanja i voleo bih da prestanu da se postavljaju. Šansi za povratak jednostavno nema. Razlozi zbog kojih su ruski klubovi i reprezentacije suspendovani i dalje su prisutni, i ne vidim nijednu suštinsku promenu koja bi vodila ka njihovom ukidanju,“ rekao je Vatutin za Match TV i nastavio:

- Rusiju brišu iz evropskog prostora i besmisleno je očekivati da će baš sport ostati po strani. Svaki novi paket sankcija dodatno otežava stvari. A i ako ostavimo politiku po strani – tehnički je povratak neizvodljiv. Imamo probleme sa letovima, plaćanjima, vizama… To ne omogućava normalno funkcionisanje.“

Prvi čovek Armejaca smatra da je potrebno ojačati domaću, rusku, ligu.

- Nema svrhe žaliti više zbog toga. Moramo da živimo u sadašnjosti i razvijamo svoju ligu. Izbačeni smo sa Evrovizije pa smo napravili Interviziju. Da li je bilo dobro ili ne – to je stvar ukusa. Svaka teška situacija donosi i šansu za razvoj,“ naglasio je Vatutin.

Podsećanja radi, CSKA se večeras u 19 časova u „Beogradskoj areni“ sastaje sa Crvenom zvezdom u polufinalu VTB Superkupa. Od 16 sati na teren će Zenit iz Sankt Peterburga i Dubai, ali bez Davisa Bertansa koji je odbio da igra protiv ruskih klubova.

Inače, predsednik CSKA Andrej Vatutin ističe da je povratak ruskih klubova u Evroligu nerealan i da je vreme da se pažnja usmeri na domaću ligu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja