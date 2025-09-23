SAD JE SVE JASNO: Francuzi potvrdili da je Nilikina napustio Partizan

PRIČALO se prethodnih dana da će Frenk Nilikina crno-beli dres zameniti crveno-belim. Sad je stigla i potvrda toga.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, francuski košarkaš igraće u narednoj sezoni za Olimpijakos, potvrdio je zvanični nalog reprezentacije Francuske na društvenoj mreži "X".

- Pravac Olimpijakos. Frenk Nilikina je potpisao za Olimpijakos i tamo se priključio Evanu Furnijeu i Mustafi Falu - glasi objavi na stranici "trikolora".

Direction l’Olympiacos 🫡



Frank Ntilikina signe à @Olympiacos_BC et rejoint @EvanFourmizz et Moustapha Fall en Grèce 💪#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/AP6FKdHj05 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 23, 2025

Nilikina je prošle sezone stigao u Partizan iz NBA lige. Ipak, nije imao impresivnu sezonu u crno-belom dresu.

Podsetimo, Francuz je u karijeri još igrao za Strazbur, Njujokr nikse, Dalas maverikse i Šarlot hornetse.

