SAD JE SVE JASNO: Francuzi potvrdili da je Nilikina napustio Partizan

23. 09. 2025. u 21:14

PRIČALO se prethodnih dana da će Frenk Nilikina crno-beli dres zameniti crveno-belim. Sad je stigla i potvrda toga.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, francuski košarkaš igraće u narednoj sezoni za Olimpijakos, potvrdio je zvanični nalog reprezentacije Francuske na društvenoj mreži "X".

- Pravac Olimpijakos. Frenk Nilikina je potpisao za Olimpijakos i tamo se priključio Evanu Furnijeu i Mustafi Falu - glasi objavi na stranici "trikolora".

Nilikina je prošle sezone stigao u Partizan iz NBA lige. Ipak, nije imao impresivnu sezonu u crno-belom dresu. 

Podsetimo, Francuz je u karijeri još igrao za Strazbur, Njujokr nikse, Dalas maverikse i Šarlot hornetse.

