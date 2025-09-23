SAD JE SVE JASNO: Francuzi potvrdili da je Nilikina napustio Partizan
PRIČALO se prethodnih dana da će Frenk Nilikina crno-beli dres zameniti crveno-belim. Sad je stigla i potvrda toga.
Naime, francuski košarkaš igraće u narednoj sezoni za Olimpijakos, potvrdio je zvanični nalog reprezentacije Francuske na društvenoj mreži "X".
- Pravac Olimpijakos. Frenk Nilikina je potpisao za Olimpijakos i tamo se priključio Evanu Furnijeu i Mustafi Falu - glasi objavi na stranici "trikolora".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nilikina je prošle sezone stigao u Partizan iz NBA lige. Ipak, nije imao impresivnu sezonu u crno-belom dresu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Francuz je u karijeri još igrao za Strazbur, Njujokr nikse, Dalas maverikse i Šarlot hornetse.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
23. 09. 2025. u 13:43
SRAMOTA! Evo kako su pokušali Srbiju da pokradu na Svetskom prvenstvu
23. 09. 2025. u 14:35
KAKAV OBRT! Nikola Jokić izazvao totalni zemljotres u Americi
23. 09. 2025. u 08:40
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)