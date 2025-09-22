Košarka

ŠPANCI PRELOMILI! Evo ko je novi selektor reprezentacije

Новости онлине

22. 09. 2025. u 11:14

Košarkaški savez Španije imenovao je danas Ćusa Matea za selektora muške seniorske reprezentacije.

ШПАНЦИ ПРЕЛОМИЛИ! Ево ко је нови селектор репрезентације

Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Doskorašnji trener Real Madrida potpisao je ugovor do 2029. godine.

Mateo je sa Real Madridom osvojio titulu prvaka Evrolige 2023. godine, kao i po dve titule u državnom prvenstvu i Superkupu Španije, i jedan trofej u nacionalnom kupu.

On je u sezoni 2023/24 bio proglašen i za najboljeg trenera Evrolige, nakon što je Real regularni deo takmičenja završio na prvom mestu sa skorom 27/7.

Mateo je na mestu selektora reprezentacije Španije zamenio Serđa Skariola, koji je poslednjih 10 godina obavljao svoj drugi mandat na toj poziciji, nakon što je već bio na klupi selekcije te zemlje od 2009. do 2012. godine.

FOTO: M. Vukadinović

 

Skariolo je sa selekcijom Španije osvojio ukupno osam medalja, među kojima su i zlato na Svetskom prvenstvu 2019. godine, četiri zlata na Evropskim prvenstvima i srebro na Olimpijskim igrama u Londonu.

Skariolo je ovog leta postao trener Real Madrida, zamenivši Matea na toj poziciji.

Reprezentacija Španije je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, na kom je branila titulu, bila eliminisana u grupnoj fazi.

