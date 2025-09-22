NAJNEVEROVATNIJI KOŠARKAŠ STIGAO U EVROLIGU! Ostvario 19 asistencija u Americi sa povređenim zglobom, a kada vidite koliki je...

Najnovije vesti iz Evrolige su prilično zanimljive.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Američki košarkaš Markis Novel potpisao je ugovor sa Baskonijom do juna 2027. godine, saopštio je danas klub iz Vitorije.

I, to ne bi bilo ništa čudno, kao što nisu ni sledeće rečenice:

Novel (25) je sezonu 2023/2024. proveo u Torontu. Američki košarkaš je prošle sezone igrao za Rio Grande Vejli Vajperse, a prosečno je postizao 16 poena i imao 8,4 asistencije i 3,1 skok po utakmici u NBA Razvojnoj ligi.

Međutim...







Sa visinom od samo 170 cm i težinom od 74 kg, Novel je jedan od najnižih profesionalnih košarkaša, ali sve nadomešćuje njegova izuzetna veština, odlučnost i sposobnost da se takmiči na visokom nivou uprkos fizičkim ograničenjima.



Rođen u Njujorku 1999. godine, nije dobio nijednu ponudu za Diviziju I iz srednje škole, ali je kasnije briljirao na koledžu.

Evo i nekih od njegovih bravura:



Košarkaši Baskonije će 30. septembra u prvom kolu Evrolige na svom terenu dočekati Olimpijakos.

