"VIVA LAS VEGAS!" Mega ide na egzotično košarkaško putovanje, a rivali - baš ozbiljni
Košarkaški klub Mega je sa ponosom objavio najnovije vesti.
Saopštenje Mege prenosimo u celosti:
"Veliko priznanje za naš klub stiže iz Sjedinjenih Američkih Država – juniorski tim Mega učestvovaće na najvećem srednjoškolskom košarkaškom turniru u Americi, "Border league", koji se održava od 3. do 5. oktobra u Las Vegasu. Ono što ovaj poziv čini još značajnijim jeste činjenica da će naš klub biti prvi iz Evrope koji je ikada dobio poziv za učešće na ovakvom prestižnom događaju.
Organizatori Border league turnira, poznatog po okupljanju najboljih mladih talenata iz čitave države, ovim potezom ukazuju ogromno poštovanje razvoju i rezultatima naše omladinske škole.
Border league je osnovan 2020. godine, a u svom šestom izdanju okupiće više od 200 igrača i igračica iz kombinovanih timova svih vrsta srednjih škola – državnih i privatnih.
Preko 40 mečeva biće emitovano na ESPN, NBA TV i Baller TV, a nedeljne utakmice sa turnira direktno će prenositi ESPN2.
Ako vas košarka, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
