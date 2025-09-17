MICIĆ OTKRIO! Razgovarao sam sa Jokićem i Bogdanovićem o reprezentaciji

Vasilije Micić je igrao u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije, a sada je jedan od najiskusnijih igrača u nacionalnom timu.

FOTO: FIBA.Basketball

Novi košarkaš Hapoela je dobijao brojne savete i uputstva od starijih igrača, a sada je na njemu da to znanje prenese na mlađe generacije. Imao je nekadašnji MVP Evrolige privilegiju da igra sa mnogim velikim asovima evropske i svetske košarke i zna koliko je važno sarađivati sa legendama.

Micić je kroz karijeru imao priliku da pored sebe ima legende - Dudu Ivkovića, Sašu Đorđevića, Miloša Teodosića...

- Meni je bilo mnogo lakše nego čak i njima (pokazao je na Divca i Kukoča Micić), jer smo imali te momke. Imao sam priliku da radim sa Sašom Đorđevićem kao jednim od mojih prvih trenera u reprezentaciji. Bio je jedan od sjajnih plejmejkera“, započeo je u podkastu Evrolige.

Pojasnio je i kako su izgledali ti prvi susreti u reprezentaciji.

- Onda je tu bio Teodosić bio je mlad i talentovan. Posle toga, imao sam privilegiju da radim i sa Dudom (Dušanom Ivkovićem). On je taj koji me je uveo u reprezentaciju sa 19 godina. Bila mi je to velika čast i tu sam počeo da učim o važnosti reprezentacije, o važnosti da budem primer mladim generacijama.“

Zatim je pojasnio kako su planovi o nastupu na Evrobasketu davno ranije skovani. Razgovarao je sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.

- Kako imamo sve manje potencijala da pronađemo dobre igrače, sve više se osećam obaveznim da budem svakodnevni primer. Veoma sam srećan što se momci poput Nikole Topića, Nikole Đurišića, Nikole Jovića osećaju slobodno da razgovaraju sa mnom o raznim temama. Prošlog leta sam razgovarao i sa (Nikolom) Jokićem i Bogdanom (Bogdanovićem) rekli smo da želimo da se svi okupimo i podelimo neka iskustva sa njima.“

Otkrio je kako izgledati raditi sa njima, ali i po čemu se razlikuju nove generacije.

- Zato što ne osećam nikakvu prepreku dok razgovaram sa tim momcima, posebno sa Jokićem, ali osećam da mogu nešto da ponudim. Nema ničeg magičnog iza toga, samo rad i doslednost. Kada imate Jokića i Bogdana, koji su uvek na vrhunskom nivou, osećam da bi trebalo više da ih koristimo. Ponekad smo previše tihi jer mislimo da ako previše pričamo, zvučimo arogantno. Sada, sa toliko toga na našoj strani, sa svim što smo uradili, osećam da bi to trebalo da radimo više. Nove generacije su drugačije. Osećaju da sve dolazi jednostavno i tako lako pričaju o novcu i svemu ostalom. Ali ja mislim da radna etika mora biti prioritet.“

Godinama je i u mlađim kategorijama, pa i u klubu igrao sa Jokićem. Zna ga bolje nego ikog drugog.

- Takođe mislim da bi Jokić možda trebalo da bude jedan od igrača koji će najviše govoriti, niko zapravo ne zna šta on radi – on samo osvaja teške titule. Zapravo, on je veliki radnik. Upoznao sam ga kada je imao 17 godina u Megi. Uvek je bio posvećen na svoj način. Ne radi 10 sati dnevno, ali voleo bih da može biti i odličan uzor kao govornik narednoj generaciji“, zaključio je Vasa.