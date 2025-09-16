BOLNICA U HUMSKOJ! Partizan žestoko oslabljen u Australiji

Košarkaški klub Partizan igraće pripremni turnir u Australiji, ali bez trojice igrača i to: Frenka Nilikine, Tajrika Džonsa i Alekseja Pokuševskog.

Tim Željka Obradovića je krenuo put Australije, gde će sa Panatinaikosom učestvovati na mini turneji, a trofejni trener je za "Sportske" rekao šta može da se očekuje od ove turneje.

-Ova turneja napravljena na način da mi i Panatinakos odemo tamo, jer ima mnogo naših ljudi, takođe mnogo Grka. Panatinakos ne znam tačno u kakvom je sastavu, jer je najvažnije da vodim računa o nama, mi smo u veoma specifičnoj situaciji. Jer su i Tajrik i Frenk ovde, a dobra je stvar što je Vanja juče odradio prvi trening, što će putovati sa nama i nadam se da će igrati Karlik Džons. Fali nam još Bonga koji će dobiti sedam dana slobodno posle ovoga što je bilo na Evropskom prvenstvu, jer to je sigurno neophodno njemu. I to je to, sa ovom decom da idemo i sa ostalim igračima i kako god da je, pokušaćemo da iskoristimo i taj boravak tamo i te utakmice da vidimo gde smo i šta smo.

Partizan u četvrtak igra protiv Panatinaikosa, a tri dana kasnije sa Sidnej Kingsima.

