"BUDITE KAO JOKIĆ!" NBA liga promenila pravila vezana za TROJKU!
Najnovije vesti iz košarke su - prilično interesantne.
Rukovodstvo košarkaške NBA lige donelo je odluku da se šutevi sa distance veće od 11 metara u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice ne računaju u individualnu statistiku igrača nego samo u timsku, saopšteno je na sajtu takmičenja.
Kako se navodi, NBA lige promenu odobrila kako bi podstakla igrače da izvode više šuteva iz velike daljine.
"NBA igrači sada mogu da izvode te šuteve na kraju četvrtine iz velike daljine, a da njihovi procenti šuta ne budu negativno pogođeni. Promena pravila je isprobana na Letnjoj ligi u Las Vegasu još u julu, kao i u manjim ligama tog meseca u Juti i Kaliforniji. NBA će svaki šut upućen u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice i 'ispaljen' sa najmanje 11 metara udaljenosti u napadu koji počinje u zadnjem delu terena biti računat kao pokušaj timskog šuta, ali ne i kao individualni", saopšteno je na sajtu NBA lige.Ističe se i da su mnogi igrači izbegavali izvođenje "čudotvornog" šuta sa 15 ili više metara na kraju četvrtine kako bi zaštitili lične procente.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor
11. 09. 2025. u 17:13
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)