"BUDITE KAO JOKIĆ!" NBA liga promenila pravila vezana za TROJKU!

11. 09. 2025. u 22:17

Najnovije vesti iz košarke su - prilično interesantne.

FOTO: Tanjug

 Rukovodstvo košarkaške NBA lige donelo je odluku da se šutevi sa distance veće od 11 metara u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice ne računaju u individualnu statistiku igrača nego samo u timsku, saopšteno je na sajtu takmičenja.


Kako se navodi, NBA lige promenu odobrila kako bi podstakla igrače da izvode više šuteva iz velike daljine.

"NBA igrači sada mogu da izvode te šuteve na kraju četvrtine iz velike daljine, a da njihovi procenti šuta ne budu negativno pogođeni. Promena pravila je isprobana na Letnjoj ligi u Las Vegasu još u julu, kao i u manjim ligama tog meseca u Juti i Kaliforniji. NBA će svaki šut upućen u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice i 'ispaljen' sa najmanje 11 metara udaljenosti u napadu koji počinje u zadnjem delu terena biti računat kao pokušaj timskog šuta, ali ne i kao individualni", saopšteno je na sajtu NBA lige.

Ističe se i da su mnogi igrači izbegavali izvođenje "čudotvornog" šuta sa 15 ili više metara na kraju četvrtine kako bi zaštitili lične procente. 


"Prema podacima SportRadar-a, igrači su prošle sezone pogodili oko četiri odsto šuteva u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice sa minimalne udaljenosti od 11 metara. Na osnovu podataka praćenja, Stef Kari iz Golden Stejta je prošle sezone pogodio četiri šuta po tim kriterijumima, a Nikola Jokić iz Denvera tri", navodi se u saopštenju.
Nova sezona u NBA ligi počinje 22. oktobra utakmicom između branioca titule Oklahome i Hjustona.

