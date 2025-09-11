"BUDITE KAO JOKIĆ!" NBA liga promenila pravila vezana za TROJKU!

Najnovije vesti iz košarke su - prilično interesantne.

FOTO: Tanjug

Rukovodstvo košarkaške NBA lige donelo je odluku da se šutevi sa distance veće od 11 metara u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice ne računaju u individualnu statistiku igrača nego samo u timsku, saopšteno je na sajtu takmičenja.



Kako se navodi, NBA lige promenu odobrila kako bi podstakla igrače da izvode više šuteva iz velike daljine.

"NBA igrači sada mogu da izvode te šuteve na kraju četvrtine iz velike daljine, a da njihovi procenti šuta ne budu negativno pogođeni. Promena pravila je isprobana na Letnjoj ligi u Las Vegasu još u julu, kao i u manjim ligama tog meseca u Juti i Kaliforniji. NBA će svaki šut upućen u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine utakmice i 'ispaljen' sa najmanje 11 metara udaljenosti u napadu koji počinje u zadnjem delu terena biti računat kao pokušaj timskog šuta, ali ne i kao individualni", saopšteno je na sajtu NBA lige.





