"SELEKTORE, POSTOJI LI NEKI MORAL"? Bivši član stručnog štaba Srbije grmi na Svetislava Pešića posle debakla "orlova"

11. 09. 2025. u 12:48

O polufinalu niko nije ni razmišljao, samo se govorilo o zlatu, a Srbije nije stigla ni u četvrtfinale.

Šokantana eliminacija od Finske u osmini finala Evrobasketa je i dalje centralna tema u košarkaškoj Srbiji. U Rigi se stiglo do podele medalja, a mi... Nismo još rešili naš problem. Predsednik KSS Nebojša Čović je juče otkrio jedan mali deo, ali...

Mnogi misle da je isključivi krivac Svetislav Pešić, opet oni drugi ne zaboravljaju šta je prekaljeni Piroćanac uradio na Olimpijskim igrama i Svetskom prvenstvu. I teška odluka je na čelnicima srpske košarke.

Međutim, čini se da je trenutno više onoh koji osuđuju Pešića. Dugogodišnji pomoćni trener reprezentacije Srbije Miroslav Muta Nikolić smatra da za neuspeh orlova na Evrobasketu posledice treba da snosi isključivo selektor Svetislav Pešić.

- Ovo je bruka, mnogo sam nervozan. Cela nacija je razočarana. Selektor Pešić treba da preuzme odgovornost i podnese ostavku, iako mu ugovor ističe krajem meseca. Postoji li neki moral? Dokle će više selektori da dobijaju veliki novac za par meseci rada godišnje, a igrači da igraju besplatno? I onda ako igrač neće da se odazove, nije patriota. Majstore, pa kako to?“

Postavio je nekadašnji strateg Crvene zvezde i Partizana mnoga pitanja na koja odgovor i dalje ne postoji, a onda se podsetio saveta legendarnog Aleksandra Nikolića u razgovoru za Danas.

- Od profesora Ace Nikolića sam naučio da kada dobiješ utakmicu – dobili su je igrači. A, kada izgubiš – kriv je trener. To je poenta. Tek ćemo da vidimo za godinu, dve gde ide naša košarka. Videćemo da li će ovi igrači opet da se odazovu u reprezentaciju, prvenstveno mislim na Jokića i Bogdanovića -  zabrinut je 69-godišnjak za budućnost srpske košarke.

A kako i ne bi...

