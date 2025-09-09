SRBIN OPET U ELITNOM TAKMIČENJU: Stefan Jović blizu dogovora sa evroligašem

STEFAN Jović je bio deo reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu. Iskusni plemejker je igrao dobro na kontinentalnom takmičenju, uprkos neočekivanoj eliminaciji "orlova" u osmini finale. Dobre partije omogućile su mu povratak u Evroligu.

FOTO: FIBA.Basketball

Iskusni plejmejker blizu je dogovora sa minhenskim Bajernom, saznaje "BasketNews". On je već nastupao za ovaj klub od 2017. do 2019. godine.

Nišlija je na Evrobasketu za manje od 17 minuta po utakmici prosečno je beležio 3,7 poena, 2,7 skokova, 5,5 asistencija i 1,0 ukradenu loptu, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 10,2.

Jednu od svojih najboljih utakmica protiv Turske, zabeleživši 10 poena, tri skoka, šest asistencija, dve ukradene lopte i 17 poena u susretu punom zapaženih trenutaka.

Bajern je bio primoran da se vrati na tržište i potraži plejmejkera ​​nakon što je izgubio svog planiranog organizatora igre, Rokasa Jokubaitisa, zbog povrede tokom Evropskog prvenstva u dresu Litvanije. Očekuje se da će perspektivni mladi bek biti van terena oko devet meseci.

Podsetimo, Jović je prošlu sezonu proveo u Valensiji. U Evrokupu je prosečno beležio 4,7 poena, 2,1 skok i 5,1 asistenciju po utakmici za samo 15 minuta igre, što ga je rangiralo na sedmo mesto po broju asistencija u takmičenju.

