Košarka

HRVATI SE NASLAĐUJU! Ovako pišu o krahu Srbije na Evropskom prvenstvu!

Новости онлајн

07. 09. 2025. u 11:14

KOŠARKAŠI Srbije dobili su šamar realnosti. Očekivala se medalja, a kući stižu posle osmine finala gde ih je savladala Finska.

ХРВАТИ СЕ НАСЛАЂУЈУ! Овако пишу о краху Србије на Европском првенству!

FOTO: FIBA.Basketball

Hrvatski portali jedva su dočekali da se bave eliminacijom Srbije kada već Hrvatska ne učestvuje na Evrobasketu. 

Svima je u naslovima uglavnom bila reč šok u osnovi i žestoko su udarili po selekciji Srbije.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Index.hr: „Srbija šokantno ispala u osmini finala Evrobasketa.“

Jutarnji.hr: „Potpuni šok u susedstvu i debakl Orlova kojem se niko nije nadao! Srbija nakon drame ispala s Evrobasketa.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Slobodna Dalmacija: „Debakl Srbije na Evrobasketu! Pucali su na titulu, ali Finci im presudili.“

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA