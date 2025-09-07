HRVATI SE NASLAĐUJU! Ovako pišu o krahu Srbije na Evropskom prvenstvu!
KOŠARKAŠI Srbije dobili su šamar realnosti. Očekivala se medalja, a kući stižu posle osmine finala gde ih je savladala Finska.
Hrvatski portali jedva su dočekali da se bave eliminacijom Srbije kada već Hrvatska ne učestvuje na Evrobasketu.
Svima je u naslovima uglavnom bila reč šok u osnovi i žestoko su udarili po selekciji Srbije.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Index.hr: „Srbija šokantno ispala u osmini finala Evrobasketa.“
Jutarnji.hr: „Potpuni šok u susedstvu i debakl Orlova kojem se niko nije nadao! Srbija nakon drame ispala s Evrobasketa.“
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Slobodna Dalmacija: „Debakl Srbije na Evrobasketu! Pucali su na titulu, ali Finci im presudili.“
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
OVO NIKO ŽIV NIJE OČEKIVAO: Čovek koji je "uništio" snove Srbije o zlatu je - ON (VIDEO)
07. 09. 2025. u 08:18
TEŠKO MU JE PAO PORAZ SRBIJE! Slobodanu Šarencu pozlilo, odvezla ga hitna pomoć
07. 09. 2025. u 08:02
NASTAVLjA SE NOKAUT FAZA EVROBASKETA! Danas pada odluka!
07. 09. 2025. u 07:00
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)