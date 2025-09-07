HRVATI SE NASLAĐUJU! Ovako pišu o krahu Srbije na Evropskom prvenstvu!

KOŠARKAŠI Srbije dobili su šamar realnosti. Očekivala se medalja, a kući stižu posle osmine finala gde ih je savladala Finska.

FOTO: FIBA.Basketball

Hrvatski portali jedva su dočekali da se bave eliminacijom Srbije kada već Hrvatska ne učestvuje na Evrobasketu.

Svima je u naslovima uglavnom bila reč šok u osnovi i žestoko su udarili po selekciji Srbije.

Index.hr: „Srbija šokantno ispala u osmini finala Evrobasketa.“

Jutarnji.hr: „Potpuni šok u susedstvu i debakl Orlova kojem se niko nije nadao! Srbija nakon drame ispala s Evrobasketa.“

Slobodna Dalmacija: „Debakl Srbije na Evrobasketu! Pucali su na titulu, ali Finci im presudili.“

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA