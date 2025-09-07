ČUVENI KOŠARKAŠ ZAPALIO REGION: "Hvala Miciću, uloge u reprezentaciji nisu bile definisane"

IMAO je o eliminaciji Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci šta da kaže i proslavljeni plejmejker Igor Rakočević.

FOTO: FIBA.Basketball

Rakočević se oglasio na društvenim mrežama:

- Nažalost, neslavan kraj naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u košarci. Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima. U našem timu uloge nisu bile na vreme skroz definisane, i par igrača nije imalo dobro zdravstveno stanje, kao ni igračku formu - napisao je Rakočević na Tviteru.

Kao razlog za poraz vidi:

- Par povreda, loše veče, inspiracija i momentum protivničke ekipe lako može da rezultuje ovakvim krajem. Ubeđen sam, da nismo imali povrede tako važnih igrača, da bismo došli do medalje.

Rakočević je posebno apostrofirao da Vasilije Micić zaslužuje podršku.

- Momcima hvala što su dali 2 meseca svog života, trenirali vredno i žrtvovali vreme sa svojim porodicama da bi ponosno nosili dres naše zemlje, što je i obaveza i privilegija svakom košarkašu. Hvala i Vasiliju Miciću, koji nije odigrao dobro prvenstvo, ali je na prošlom takmičenju, posle smrti majke ostao i junački igrao za naš tim. Nadam se da to nećete zaboraviti.

