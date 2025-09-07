Košarka

TEŠKO MU JE PAO PORAZ SRBIJE! Slobodanu Šarencu pozlilo, odvezla ga hitna pomoć

07. 09. 2025. u 08:02

KOŠARKAŠI Srbije neočekivanim porazom od Finske završili su učešće na Evropskom prvenstvu u košarci.

Foto: Nebojsa Parausic

Slobodanu Šarencu, koji radi kao komentator na RTS-u, pozlilo je nakon završetka utakmice Srbije i Finske i šokantnog ispadanja Orlova sa Eurobasketa.

Mnogima je meč protiv Finske bio stresan, a Šarencu, koji ima višedecenijsko iskustvo komentarisanja ovakvih mečeva je pozlilo, te je po njega morala da dođe i hitna pomoć. 

Najnovije informacije govore sa je sa komentatorom sve u redu i da neće biti ozbiljnijih posledica po njegovo zdravlje. 

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

