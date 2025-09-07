TEŠKO MU JE PAO PORAZ SRBIJE! Slobodanu Šarencu pozlilo, odvezla ga hitna pomoć

KOŠARKAŠI Srbije neočekivanim porazom od Finske završili su učešće na Evropskom prvenstvu u košarci.

Foto: Nebojsa Parausic

Slobodanu Šarencu, koji radi kao komentator na RTS-u, pozlilo je nakon završetka utakmice Srbije i Finske i šokantnog ispadanja Orlova sa Eurobasketa.

Mnogima je meč protiv Finske bio stresan, a Šarencu, koji ima višedecenijsko iskustvo komentarisanja ovakvih mečeva je pozlilo, te je po njega morala da dođe i hitna pomoć.

Najnovije informacije govore sa je sa komentatorom sve u redu i da neće biti ozbiljnijih posledica po njegovo zdravlje.

