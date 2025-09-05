OGLASILA SE FIBA! Evo zbog čega Srbi nisu više glavni favorit za zlato na Evrobasketu
Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je danas Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste.
Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u Grupi B, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju.
"Orlove" je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u Grupi A, u kojoj je pobedila i Srbiju skočila sa šeste na drugu poziciju.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
U prvi mah je ovaj potez FIBA iznenadio sve, ali sada su se oglasili i objasnili zbog čega je Srbija pala za dva mesta.
- Srbija je izgubila Bogdana Bogdanovića zbog povrede i to je glavni razlog što smo ih pomerili dva mesta, ali biti u top tri nakon što izgubite momka koji je prosečno imao 18,3 poena, 4 skoka i 3,8 asistencija na Olimpijskim igrama dovoljno govori o dubini ovog tima. Analizirali smo ih, znate. Vi mislite da su drugi tim bez njega, ali su zapravo isti i niste u pravu", stoji u objašnjenju FIBA.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Inače, Srbija prvo u subotu do 20:45 igra sa Finskom u osmini finala, zatim nas čeka četvrfinale ako prođemo dalje. Tu su rivali Francuska ili Gruzija, a to četvrfinale je na programu 10. septembra.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
FIBA "PRECRTALA" SRBIJU! Kakav udarac na "orlove" pred nokaut fazu Evrobasketa
05. 09. 2025. u 10:24
DA LI JE MOGUĆE DA JE TO REKAO?! "Bejbi Jokić" baš poleteo nakon pobede nad Srbijom
04. 09. 2025. u 19:24 >> 19:36
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 12:30
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)