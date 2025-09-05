Košarka

OGLASILA SE FIBA! Evo zbog čega Srbi nisu više glavni favorit za zlato na Evrobasketu

Новости онлине

05. 09. 2025. u 12:09

Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je danas Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste.

FOTO: FIBA.Basketball

Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u Grupi B, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju.

"Orlove" je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u Grupi A, u kojoj je pobedila i Srbiju skočila sa šeste na drugu poziciju.

U prvi mah je ovaj potez FIBA iznenadio sve, ali sada su se oglasili i objasnili zbog čega je Srbija pala za dva mesta.

- Srbija je izgubila Bogdana Bogdanovića zbog povrede i to je glavni razlog što smo ih pomerili dva mesta, ali biti u top tri nakon što izgubite momka koji je prosečno imao 18,3 poena, 4 skoka i 3,8 asistencija na Olimpijskim igrama dovoljno govori o dubini ovog tima. Analizirali smo ih, znate. Vi mislite da su drugi tim bez njega, ali su zapravo isti i niste u pravu", stoji u objašnjenju FIBA.

Inače, Srbija prvo u subotu do 20:45 igra sa Finskom u osmini finala, zatim nas čeka četvrfinale ako prođemo dalje. Tu su rivali Francuska ili Gruzija, a to četvrfinale je na programu 10. septembra. 

