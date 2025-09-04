DA LI JE MOGUĆE DA JE TO REKAO?! "Bejbi Jokić" baš poleteo nakon pobede nad Srbijom
TURSKI košarkaši savladali su Srbiju, a mladi Alperen Šongun ne krije nakon meča zadovoljstvo.
Čekao se okršaj Nikole Jokića i njegovog "naslednika", a Turčin je iz duela izašao kao pobednik.
Nikola Jokić je postigao 22 poena uz devet skokova i četiri asistencija, Šengun je imao 28 poena, 23 skoka i osam asistencija. Centar Hjustona je Burno je proslavljao poene, žalio se na sudije, tražio da se proveri svaka lopta i na kraju je presećan napustio teren.
Na zvaničnom nalogu Eurobasketa objavljen je video na kome Šengun odgovara na zanimljiva pitanja, ali je svojim odgovorima pokazao koliko nema respekta prema rivalima.
Upitan je ko je najteži igrač za čuvanje u NBA ligi?
- Ima dosta teških igrača za čuvanje u NBA, rekao bih da je Džoel Embid jedan od najtežih, kaže Šengun.
Na pitanje ko je najbolji defanzivni igrač protiv koga je igrao?
- Nisam se do sada susreo sa najboljim defanzivcem. Ako imam svoj dan, mislim da ne može niko da me čuva, rekao je Turčin.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
