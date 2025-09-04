Košarka

SADA JE SVE JASNO: Ovo su parovi osmine finala Evrobasketa, poznato sa kime Srbija može u četvrtfinalu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 22:52

Završena je grupna faza evropskog prvenstva u košarci, a nakon večerašnjih mečeva poznati su svi parovi.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО: Ово су парови осмине финала Евробаскета, познато са киме Србија може у четвртфиналу

FOTO: FIBA.Basketball

Završena je grupna faza EvroBasketa 2025. Srbija je sa druge pozicije u grupi obezbedila plasman dalje. "Orlovi" će igrati protiv Finske, a u slučaju da prođu u četvrt finale igraće protiv Francuske. Ovo su i ostali parovi osmine finala Evropskog prenstva: 

Subota: 

Turska - Švedska

Nemačka - Portugal 

Litvanija - Letonija 

Srbija - Finska 

Nedelja: 

Grčka - Izrael
Italija - Slovenija
Bosna i Hercegovina - Poljska
Gruzija - Francuska

Tabela timova nakon prve faze 

GRUPA A

1. Turska 
2. Srbija
3. Letonija
4. Portugal 

GRUPA B

1. Nemačka 
2. Litvanija 
3. Finska 
4. Švedska 

Grupa C 

1. Grčka

2. Italija
3. Bosna i Hercegovna
4. Gruzija

Grupa D 

1. Francuska
2. Poljska
3. Slovenija
4. Izrael

