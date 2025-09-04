SADA JE SVE JASNO: Ovo su parovi osmine finala Evrobasketa, poznato sa kime Srbija može u četvrtfinalu
Završena je grupna faza evropskog prvenstva u košarci, a nakon večerašnjih mečeva poznati su svi parovi.
Završena je grupna faza EvroBasketa 2025. Srbija je sa druge pozicije u grupi obezbedila plasman dalje. "Orlovi" će igrati protiv Finske, a u slučaju da prođu u četvrt finale igraće protiv Francuske. Ovo su i ostali parovi osmine finala Evropskog prenstva:
Subota:
Turska - Švedska
Nemačka - Portugal
Litvanija - Letonija
Srbija - Finska
Nedelja:
Grčka - Izrael
Italija - Slovenija
Bosna i Hercegovina - Poljska
Gruzija - Francuska
Tabela timova nakon prve faze
GRUPA A
1. Turska
2. Srbija
3. Letonija
4. Portugal
GRUPA B
1. Nemačka
2. Litvanija
3. Finska
4. Švedska
Grupa C
1. Grčka
3. Bosna i Hercegovna
4. Gruzija
Grupa D
1. Francuska
2. Poljska
3. Slovenija
4. Izrael
