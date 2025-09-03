"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.

Predvođeni iskusnim selektorom Svetislavom Pešićem koji je višestruki šampion Evrope, zatim najboljim igračem planete Nikolom Jokićem i kapitenom Bogdanom Bogdanovićem kojem samo zlato fali, srpski košarkaši bili su blizu postolja pre početka takmičenja.

Sada je situacija nešto drugačija. Pre svega, reprezentaciju je poremetila povreda kapitena Bogdanovića koji je završio turnir. Plejmejker Vasilije Micić još nije uspeo da uhvati pravi ritam, a te dve informacije dovoljne su bile medijima u Hrvatskoj da otpišu Srbiju!

Novinar "Jutarnjeg lista", Tvrtko Puljić koji u svom tekstu "Srbija više nije tim snova. U samo 24 sata rasplinuo se mit o nedodirljivom favoritu za zlato", piše to tome kako je "Bogdanović otpao, Micić je užasan", te pita "može li Srbiju sam Jokić odvesti do zlata".

Tekst iz "Jutarnjeg lista" prenosimo u celosti:

"U samo 24 sata, a dogodilo se to, što celoj priči daje dodatni zaplet u pobedama nad Portugalom i Letonijom, Srbija se od gotovo nedodirljivog favorita za zlato, evropskog Dream Teama, pretvorila u reprezentaciju koja je itekako ranjiva i pitanje je hoće li ispuniti cilj.

Zapravo, jasno je to, mogla bi, ali sve će zavisiti samo o Nikoli Jokiću.

Pred kraj prvog poluvremena okršaja s Portugalom u petak uveče, Bogdan Bogdanović se uhvatio za mišić, izašao iz igre i kad je seo na klupu, prekrio je glavu rukama. Bilo je jasno da tu nešto ne valja. Te noći više nije ulazio u igru, a gotovo su se srpski novinari bojali i pitati šta je s kapitenom. Onda je stigla subota u kojoj je Srbija igrala s Letonijom, a Bogdanović ne da nije bio u petorci, nego se nije pojavio niti u dvorani. Ostao je u hotelu. Što je samo pojačalo nespokoj oko njegove povrede. Doduše, lekar reprezentacije se uoči podbacivanja s Letonijom oglasio i kazao kako se čekaju dodatni nalazi Bogdanovićeve povrede. Navodno je u celu priču uključen i Bogdanov poslodavac, LA Klipersi, a u nedelju ujutro su i svi mediji objavili kako će Bogdan Bogdanović zbog rupture zadnje lože propustiti preostali deo Eurobasketa. Bio je to šok.

Tu je i priča oko Vase Micića. Novi igrač novog evroligaša Hapoel Tel Aviva, povratnik iz NBA lige i trenutno najplaćeniji igrač u Evropi, koji bi za tri godine igranja u Izraelu trebalo da uprihodi 18 miliona dolara, ceo je pripremni period bio povređen. Tek je okusio parket na poslednjim proverama i Svetislav Pešić ga je poveo u Rigu. Tu je odigrao do sada tri izuzetno blede utakmice. U pobedi protiv Estonije odigrao je 18 minuta za četiri poena i šut 2-5. Protiv Portugala je bio u igri tek devet minuta uz šut 0-3. Protiv Letonije bilo je još gore, tek osam minuta uz šut 0-2 i tri izgubljene lopte. Micić ima višak kilograma, a Svetislav Pešić s njim ima sve manje strpljenja, što je uhvatila i kamera tokom utakmice s Portugalom gde je Micića 76-godišnji trener verbalno napao: "Vaso, šta je s tobom?!".

Treba tu dodati da Micić i Pešić imaju svoju prošlost, iz vremena kad su sarađivali u Bajernu i da tu postoje neki repovi.

Srbija jeste najbolja reprezentacija koja se pojavila na Eurobasketu, ali svaka duboka ekipa ima nosioce kvaliteta. Bez Bogdana Bogdanovića i s ovako lošim Vasom Micićem, Srbija je od top klase ostala samo na – Nikoli Jokiću.

Koji jeste najbolji na svetu, za kojeg ne postoji odbrana, ali koji je morao protiv Letonije u nedelju prekovremeno da radi. Da Jokić Letoniji nije ubacio 39 poena, uz deset skokova i četiri asistencije, Srbija bi tu utakmicu izgubila. Istu tu Letoniju je, recimo, Turska savladala čistih dvadeset razlike. Isti onaj Portugal koji je Srbiji bio na minus sedam u poslednjim minutima, Turska je savladala četrdeset razlike. To su merljive usporedbe.

Svetislav Pešić će tako na koncu svog trenerskog puta, bliže osamdesetima nego sedamdesetima, imati itekako težak zadatak. I dok cela Srbija sad zaziva reprezentaciju da igra za Bogdana Bogdanovića, ne bi li ovaj, kao kapiten, podigao pehar 14. septembra, Pešić mora u hodu da menja sistem.

S obzirom na stanje Vase Micića, koji deluje nespremno i s viškom kilograma, a bez obzira na igračku klasu, bilo bi pravo čudo da od njega nešto dobije u kontinuitetu. A Srbiji za zlato treba kontinuitet, jer za tako nešto morali bi da odigraju još šest vrhunskih utakmica. U petorci će svoje mesto umesto Bogdanovića zauzeti Marko Gudurić, koji je šuter, ali to nije klasa Bogdana Bogdanovića. Na pleju su odbrambeni specijalac Aleksa Avramović i povratnik u reprezentaciju Stefan Jović, ali i Jović više nije onaj stari Jović, recimo onaj iz 2016. kad je Srbija igrala olimpijsko finale. Na bekovima su tu ostali Vanja Marinković i Ognjen Dobrić. Korektno, ali ništa posebno i ništa što najveći konkurenti ne mogu da mečiraju i s boljim igračima od onih koji su na raspolaganju Srbiji.

I tako će sve ostati na imaginaciji Nikole Jokića. Ponešto i na tome koliko će ga odmoriti Nikola Milutinov, koliko će njegovih asistencija realizovati Nikola Jović i Filip Petrušev. Ali, opet, sve će tu zavisiti samo od Jokića.

OK, tako je i u Denveru, reći ćete. Ali, Denver je osvojio kad je čarobno igrao Džamal Marej. Jokić je uvek dao svoje, ali ni najbolji na svetu ne može sam. Ako se ne radi o Dijegu Maradoni i SP-u 1986. godine.

Srbija je u samo 24 sata, a da pritom nije poražena, ušla u razdoblje propitivanja koliko u novonastalim okolnostima zapravo vredi. U ponedeljak će protiv Čeha imati regeneraciju, a onda slede Turci u sredu. I u subotu prva nokaut utakmica. Na kojoj su se, pre tri godine u Berlinu, spotakli. A do nje su izgledali kudikamo bolje nego što izgledaju sada- napisao je hrvatski novinar pre dva dana pred meč Srbije sa Češkom.

