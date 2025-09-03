Košarka

MEČ ZA PRVO MESTO – Večeras svi navijamo za Srbiju, ali I TROJKE – evo zbog čega!

ПРОМО

03. 09. 2025. u 16:00

Svaka trojka naših košarkaša Meridianu donosi nagradu!

FOTO: FIBA.Basketball

Ovaj Eurobasket je počeo eksplozivno! Naši momci su od prve sekunde pokazali borbenost i strast – iako smo ostali bez kapitena Bogdana Bogdanovića zbog povrede, tim se nije predavao. Nikola Jokić je briljirao, obarajući lični rekord i rekord Miloša Teodosića, dok je svaki meč bio prava borba do poslednjeg poena.


 

Sada nas čeka odlučujući duel protiv Turske – poslednja utakmica grupne faze koja određuje kako ulazimo u najuzbudljiviji deo turnira.


 

Meridian zna koliko ova utakmica znači Srbiji, pa je svoje igrače poslao direktno u Rigu da bodre naš tim uživo, skandiraju svakom poenu i prenose energiju sa tribina svima koji prate meč – svaki trenutak postaje nezaboravan kada je srce uz Srbiju!


 

A ako ste mislili da smo zaboravili vas koji će ovaj uzbudljiv meč pratiti putem malih ekrana – prevarili ste se! Za vas smo spremili fantastičnu ponudu i ovu utakmicu učinili još uzbudljivijom.


 

Pazi sad! Odigraj tiket koji sadrži meč Srbija - Turska i za svaku pogođenu trojku naših „Orlova“ dobijaš bonus od 50 RSD.


 

Kvote već na prvi pogled pokazuju da je Srbija apsolutni favorit – 1.50, dok sa druge strane Turska – 2.70. Jasno je da statistika ide na stranu naših “Orlova” – ali, kao i uvek, svaki meč donosi neizvesnost i trenutke koji mogu sve da promene, upravo zato je Eurobasket često broj jedan na listi ljubitelja sporta.


 

Kompletnu ponudu za klađenje pogledaj OVDE, registruj se na meridianbet.rs, preuzmi bonus do 6500 RSD i sastavi svoj prvi tiket potpuno besplatno!


 

Mi smo spremni da navijamo za naše „Orlove“, a ti?


 


 

