MEČ ZA PRVO MESTO – Večeras svi navijamo za Srbiju, ali I TROJKE – evo zbog čega!

Svaka trojka naših košarkaša Meridianu donosi nagradu!

FOTO: FIBA.Basketball

Ovaj Eurobasket je počeo eksplozivno! Naši momci su od prve sekunde pokazali borbenost i strast – iako smo ostali bez kapitena Bogdana Bogdanovića zbog povrede, tim se nije predavao. Nikola Jokić je briljirao, obarajući lični rekord i rekord Miloša Teodosića, dok je svaki meč bio prava borba do poslednjeg poena.



Sada nas čeka odlučujući duel protiv Turske – poslednja utakmica grupne faze koja određuje kako ulazimo u najuzbudljiviji deo turnira.





Meridian zna koliko ova utakmica znači Srbiji, pa je svoje igrače poslao direktno u Rigu da bodre naš tim uživo, skandiraju svakom poenu i prenose energiju sa tribina svima koji prate meč – svaki trenutak postaje nezaboravan kada je srce uz Srbiju!





A ako ste mislili da smo zaboravili vas koji će ovaj uzbudljiv meč pratiti putem malih ekrana – prevarili ste se! Za vas smo spremili fantastičnu ponudu i ovu utakmicu učinili još uzbudljivijom.





Pazi sad! Odigraj tiket koji sadrži meč Srbija - Turska i za svaku pogođenu trojku naših „Orlova“ dobijaš bonus od 50 RSD .





Kvote već na prvi pogled pokazuju da je Srbija apsolutni favorit – 1.50 , dok sa druge strane Turska – 2.70 . Jasno je da statistika ide na stranu naših “Orlova” – ali, kao i uvek, svaki meč donosi neizvesnost i trenutke koji mogu sve da promene, upravo zato je Eurobasket često broj jedan na listi ljubitelja sporta.





Kompletnu ponudu za klađenje pogledaj OVDE , registruj se na meridianbet.rs, preuzmi bonus do 6500 RSD i sastavi svoj prvi tiket potpuno besplatno!





Mi smo spremni da navijamo za naše „Orlove“, a ti?







