OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Neverovatno šta se zbog Nikole Jokića desilo na tribinama u Letoniji!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom bio "kriv" i zbog nečega što se desilo na tribinama.
Podsetimo, Srbija je pobedila Letoniju, i to u dramatičnoj utakmici, tokom koje je sve srpske ljubitelje košarke zabrinula Jokićeva povreda.
Ipak, iako ga je plećka bolela, iako ni lakat nije bio u idealnom stanju posle nezgodnog pada, i iako mu je ruka bila raskrvarena, nosio je celu ekipu baš na svojim plećima.
Naime, Jokić je meč završio sa 39 poena, čime je oborio dosadašnji rekord srpskih košarkaša na evropskim prvenstvima.
Sve te njegove bravure pritom je pratio jedan poseban navijač na tribinama Arene u Rigi.
U pitanju je - mališan iz Turske.
On je iz domovine doputovao u Letoniju samo da bi gledao svog ljubimca, najboljeg košarkaša na svetu.
- Jokiću, došao sam iz Turske samo zbog tebe. Ti si moj heroj - poručio je ovaj dečak na šarenom transparentu koji je držao.
On je bio i ogrnut srpskim šalom, a pritom je nosio dres Denvera, NBA kluba u kome su Jokićeve bravure i oduševile košarkaški svet.
Za koga će ovaj mališan navijati u sredu, kada dva dana posle meča sa Portugalom, Jokić i ostatak reprezentacije bude igrao protiv Turske - ne znamo, ali pomenuta scena sa današnje utakmice svakako je oduševila mnoge u Srbiji.
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
