ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!

30. 08. 2025. u 19:18

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Letoniju, i to u dramatičnoj utakmici, tokom koje je sve srpske ljubitelje košarke zabrinula Jokićeva povreda.

Povreda Nikole Jokića na utakmici Srbija - Letonija na Evropskom prvenstvu / FOTO: FIBA.Basketball

Ipak, iako ga je plećka bolela, iako ni lakat nije bio u idealnom stanju posle nezgodnog pada, i iako mu je ruka bila raskrvarena, nosio je celu ekipu baš na svojim plećima.

Naime, Jokić je meč završio sa 39 poena, čime je oborio dosadašnji rekord srpskih košarkaša na evropskim prvenstvima.

Držao ga je, sa 32 poena Sloveniji u polufinalu Evrobasketa 2009, Miloš Teodosić, a sada ga je as iz Sombora nadmašio.

Teo je tada za 33 minuta na parketu šutirao 2/4 za va poena, uz 6/10 kada se o trojkama radi,  imao je i četiri asistencije, dve osvojene loptei i tri skoka, a Jokić...

On je danas imao šut za dva 14/22, za tri 1/4, slobodna bacanja izvodio nepogrešivo, 8/8, a uz sve to imao još i 10 skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

