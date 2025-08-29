Košarka

"NISMO IGRALI SJAJNO": Nikola Jović zna šta je Srbiji potrebno u nastavku Evrobasketa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 22:44

Nakon meča reprezentativac Srbije Nikola Jović govorio je o susretu.

НИСМО ИГРАЛИ СЈАЈНО: Никола Јовић зна шта је Србији потребно у наставку Евробаскета

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaš Majami Hita istakao je da iz meča sa Portugalom Srbija mora da izvuče pouke. 

- Jako bitna pobeda za nas. Nismo igrali sjajno i nismo pokazali da smo favoriti. Svakom meču moramo isto da priđemo. Očekivano je bilo da dođe utakmica na kojoj nećemo izgledati najbolje. Portugalci su izvukli najbolje iz nas, a na kraju se samo pobeda računa. Moramo biti bolji i bićemo. Moramo da budemo agresivniji i odlučniji i to je sve-  izjavio je Jović.

"Orlovi" će narednu utakmicu u Rigi odigrati u subotu od 17.00 časova protiv domaćina Letonije.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS, PA VELIKI PEH: Srbija pobedila Portugal, ali eksplodirala strepnja pred nastavak Evrobasketa!
Košarka

0 43

HAOS, PA VELIKI PEH: Srbija pobedila Portugal, ali eksplodirala strepnja pred nastavak Evrobasketa!

Košarkaška reprezentacija Srbije je, teže nego što su mnogi očekivali, uz isključenje Filipa Petruševa na samom startu, pobedila Portugal u 2. kolu Evrobasketa. Zbog same igre i celokupnih dešavanja, uključujući tu i odsustvo povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, konačan rezultat (80:69) je ostao u drugom planu, i to pred najkraći odmor koji će "orlovi" imati na ovom šampionatu. Oni već u subotu od 17 igraju protiv domaćina u Rigi, selekcije Letonije, koja je osokoljena dramatičnom pobedom nad Estonijom.

29. 08. 2025. u 22:07 >> 22:59

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne