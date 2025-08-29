"NISMO IGRALI SJAJNO": Nikola Jović zna šta je Srbiji potrebno u nastavku Evrobasketa
Nakon meča reprezentativac Srbije Nikola Jović govorio je o susretu.
Košarkaš Majami Hita istakao je da iz meča sa Portugalom Srbija mora da izvuče pouke.
- Jako bitna pobeda za nas. Nismo igrali sjajno i nismo pokazali da smo favoriti. Svakom meču moramo isto da priđemo. Očekivano je bilo da dođe utakmica na kojoj nećemo izgledati najbolje. Portugalci su izvukli najbolje iz nas, a na kraju se samo pobeda računa. Moramo biti bolji i bićemo. Moramo da budemo agresivniji i odlučniji i to je sve- izjavio je Jović.
"Orlovi" će narednu utakmicu u Rigi odigrati u subotu od 17.00 časova protiv domaćina Letonije.
