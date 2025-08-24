Košarka

"ŽAO MI JE ŠTO NEMA DAVIDOVCA": Bivši kapiten Srbije imao šta da kaže o Pešićevom spisku

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 08. 2025. u 16:08

Selektor Srbije Svetislav Pešić kompletirao spisak putnika za Evropsko prvenstvo u košarci, a reakcije stižu.

FOTO: KSS

Bivši reprezentativac "orlova" Marko Jagodić Kuridža otvoreno je govorio selekciji.

- Kari je izabrao tim koji njemu odgovara. Meni je lično mnogo žao što nema Dekija Davidovca, jer je bio sa timom od prvog dana. Cela Arena je pozdravila njegov ulazak i svaki potez, jer je svima prirastao srcu. Bio je deo svih prošlih reprezentativnih uspeha i zato mi je krivo što neće moći da zaokruži svoj krug, rekao je nekadašnji kapiten Srbije za "Meridijan sport".

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Reprezentacija Srbije je u grupi A sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i svoje utakmice igraće u Rigi.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

