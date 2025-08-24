Košarka

"BEZ BILO KAKVIH REZERVI..." Vanredno saopštenje KK Crvena zvezda o košarkaškoj reprezentaciji Srbije

24. 08. 2025. u 13:13

Košarkaški klub Crvena zvezda je u nedelju objavio saopštenje za javnost koje se tiče našeg državnog tima u "igri pod obručima", a pred njegov puta na Evrobasket 2025.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Reprezentaciji srećno u Letoniji - da Srbija još jednom pokaže zašto je zemlja košarke!

Košarkaška reprezentacija Srbije putuje u ponedeljak u Letoniju, gde će se takmičiti na Evropskom prvenstvu, 42. po redu, koje zajednički organizuju Letonija, Kipar, Poljska i Finska.

Naša selekcija otvara šampionat već 27. avgusta utakmicom sa Estonijom u Rigi, a selektor Svetislav Pešić odredio je u subotu konačan spisak igrača koji će pokušati da osvoje titulu prvaka Evrope.

Bez bilo kakvih rezervi i sa ponosom smo uvek bili na raspolaganju našoj zemlji i našim nacionalnim timovima i predstavljali najveću podršku reprezentaciji Srbije!

Tako je i ovog leta, počev od najmlađe selekcije igrača do 16 godina, koja je osvojila zlato u Gruziji, pa do seniorskog tima u kome se nalazi naš Ognjen Dobrić, selektor Pešić, i nekolicina igrača koji su bili deo crveno-belih.

KK Crvena zvezda kao klub, predsednik Željko Drčelić, predsednik Upravnog Odbora, menadžment, zaposleni, stručni štab i igrači žele mnogo zdravlja, sportskih uspeha i sreće KSS-u, svim reprezentativcima, stručnom štabu u dalekoj Rigi – i da se vrate sa zlatnom medaljom u Beograd i pokažu zašto je Srbija zemlja košarke!", ističu crveno-beli.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

