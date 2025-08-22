"PORODICO PARTIZANA, BILA MI JE ČAST..." Ajzea Majk se na dirljiv način oprostio od crno-belih

KLUB iz Humske zvanično je saopštio da je raskinuo ugovor sa Ajzeom Majkom. On se nakon toga oglasio na društvenim mrežama.

- Porodico Partizana,



Bila mi je čast da budem deo istorijske organizacije i da nosim dres Partizana sa ponosom.



Hvala vam na neverovatnoj podršci i strasti. Igrati pred vama u Areni je bilo zaista nezaboravno, vi ste među najboljim navijačima na svetu.



Iako se moje putovanje nastavlja sa drugim evroligaškim timom, uvek ću nositi sa sobom uspomene, lekcije i ljubav koju sam iskusio ovde. Hvala Partizane! Uvek ćete imati mesto u mom srcu. - napisao je Ajzea Majk na X društvenoj mreži.

Najbolje partije pružio je po završetku sezone, kada je kao jedan od najiskusnijih vodio Partizan do titule prvaka Srbije sa 13,6 poena, sedam skokova i 2,4 asistencije.

