ZVANIČNO, KRAJ SAGE! Stranac napustio KK Partizan
KLUB iz Humske zvanično je saopštio da je raskinuo ugovor sa internacionalnim košarkašem.
Ajzea Majk pojačao je Partizan prethodne sezone. Došao je u Beograd iz Burga i ostavio dobar utisak. Ipak, ne dovoljno dobar da natera upravu da ga zadrži i naredne sezone.
Na kraju, stručni štab na čelu sa Željkom Obradović doneo je odluku da raskine saradnju sa košarkašem iz Kanade.
Uskoro opširnije
