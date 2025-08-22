Košarka

ZVANIČNO, KRAJ SAGE! Stranac napustio KK Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 15:41

KLUB iz Humske zvanično je saopštio da je raskinuo ugovor sa internacionalnim košarkašem.

Ajzea Majk pojačao je Partizan prethodne sezone. Došao je u Beograd iz Burga i ostavio dobar utisak. Ipak, ne dovoljno dobar da natera upravu da ga zadrži i naredne sezone. 

Na kraju, stručni štab na čelu sa Željkom Obradović doneo je odluku da raskine saradnju sa košarkašem iz Kanade. 

Uskoro opširnije

