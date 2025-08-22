DA LI VASILIJE MICIĆ IDE NA EVROBASKET? Cela Srbija sa nestrpljenjem čeka, oglasio se i košarkaš Hapoela

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju u Beogradskoj Areni 106:72, a prvi pripremni meč je odigrao i Vasilije Micić.

FOTO: ATA images

Plejmejker je u dobrom ritmu izašao na parket Arene i žali što nema više ovakvih utakmica.

– Bilo je prelepo. Šteta što ne igramo češće ovde, ali verovatno je to stvar protokola Saveza. Nadam se da smo ispunili očekivanja navijača. Moja poruka je – da ostanemo ujedinjeni, rekao je Micić.

Cela Srbija sa nestrpljenjem očekuje konačni spisak Svetislava Pešića i da li će na njemu biti Vasilije Micić.

– Uvek mi je želja da igram. Što sam stariji, to osećam veće uzbuđenje jer svaka godina nosi manje prilika. Ove sezone nisam mnogo nastupao, zato mi je posebno važno što sam sada tu. Ali konačna odluka je na treneru i stručnom štabu, završio je novi igrač Hapoela.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu