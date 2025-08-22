Košarka

DA LI VASILIJE MICIĆ IDE NA EVROBASKET? Cela Srbija sa nestrpljenjem čeka, oglasio se i košarkaš Hapoela

Новости онлине

22. 08. 2025. u 08:20

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju u Beogradskoj Areni 106:72, a prvi pripremni meč je odigrao i Vasilije Micić.

ДА ЛИ ВАСИЛИЈЕ МИЦИЋ ИДЕ НА ЕВРОБАСКЕТ? Цела Србија са нестрпљењем чека, огласио се и кошаркаш Хапоела

FOTO: ATA images

Plejmejker je u dobrom ritmu izašao na parket Arene i žali što nema više ovakvih utakmica. 

– Bilo je prelepo. Šteta što ne igramo češće ovde, ali verovatno je to stvar protokola Saveza. Nadam se da smo ispunili očekivanja navijača. Moja poruka je – da ostanemo ujedinjeni, rekao je Micić.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

 Cela Srbija sa nestrpljenjem očekuje konačni spisak Svetislava Pešića i da li će na njemu biti Vasilije Micić.

– Uvek mi je želja da igram. Što sam stariji, to osećam veće uzbuđenje jer svaka godina nosi manje prilika. Ove sezone nisam mnogo nastupao, zato mi je posebno važno što sam sada tu. Ali konačna odluka je na treneru i stručnom štabu, završio je novi igrač Hapoela.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud