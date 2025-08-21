ZAŠTO SRBI TOLIKO VOLE LUKU DONČIĆA? Otac Srbin, majka Slovenka, deda - Srbobran!
Evropsko prvenstvo u košarci "samo što nije", a jedna od najvećih zvezdi evropske košarke, Luka Dončić, u centru je pažnje. On ne samo da oduševljava ljubitelje "igre pod obručima" svojim umećem, već i neposrednošću, ali i stalnim isticanjem ko mu je u srcu.
A ko ponekad "zaviri" u njegove kratkotrajne Instagram objave, može da vidi kako često sluša srpsku muziku, nije mu strano da od NBA kluba za koji igra zatraži da tokom zagrevanja pusti i neki naš narodnjak, da daje intervju dok se čuje "Vidovdan"...
.... a sa srpskim košarkašima je u istinskim prijateljskim odnosima.
Otkud to?
Pa, kapiten Slovenaca je "naše gore list".
Luka Dončić rođen je u Ljubljani 1999. godine u braku Srbina Saše Dončića i Slovenke Mirjam Poterbin.
Dom je napustio jako rano i već sa 13 godina je iz Olimpije prešao u Real Madrid, u kojem je završio košarkaško školovanje i postao član prvog tima.
Seniore "kraljevskog kluba" vodio je do titule prvaka Evrope, osvojene u Beogradu, i to kada je imao samo 19 godina. Amerikanci su sumnjali u kvalitet Evrolige kada su čuli da "ima jedan klinac" koji razbija mnogo starije, ali su se ubrzo uverili da je Luka zaista talenat kakav se rađa jednom ili nijednom u generaciji i te 2018. odabran je kao treći "pik" Dalasa i iste godine je i počeo NBA karijeru.
Za reprezentaciju Slovenije igra od mladih kategorija, za "A" nacionalni tim debitovao je kao tinejdžer 2017. i zajedno sa još jednim Srbinom Goranom Dragićem senzacionalno predvodio ekipu do istorijskog uspeha - osvajanja titule prvaka Evrope pobedom protiv Srbije u finalu.
Lukin deda Srbobran odselio se iz Metohije, ali njegova porodica i dalje živi u tom selu na Kosovu i Metohiji, gde na imanju Lukinog deda-strica Stojana i njegove supruge Draginje žude da vide slavnog košarkaša sa familijom.
Nova zvezda Lejkersa će, za sada, samo u centralne delove Srbije - a potom pravac na Evrobasket.
Slovenija je na šampionatu Evrope u grupi s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom. Prvu utakmicu igra 28. avgusta protiv Poljaka.
A sad, Srbija - Slovenija!
Podsetimo, košarkaši Srbije će danas, ovog četvrtka, 21. avgusta, u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket upravo protiv selekcije Slovenije predvođene Dončićem.
Utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova.
Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.
Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
