PANIKA U SRBIJI! Zbog čega Nikola Jokić nije bio na otvorenom treningu? Sada je sve otkriveno

SITNO se broji do starta Evrobasketa, a pre toga večeras od 20.00 u Beogradskoj areni nas očekuje spektakl između Srbije i Slovenije.

FOTO: Begum Unal/KSS

Međutim, ono što nas je jako uplašilo je činjenica da Nikola Jokić nije bio na poslednjem otvorenom treningu "orlova".

Naime, među prisutnima, makar za ovaj deo pripreme pred duel sa Slovenijom, nije bilo samo Nikole Jokića. Srpski centar nije bio zajedno sa ostalim košarkašima i tako je ostavio mali veo misterije.

Samon dok PR selekcije nije otkrio o čemu se radi. Centar Denver Nagetsa je nešto ranije napustio trening, a prethodno je bio sa ekipom i treba ga očekivati u četvrtak protiv Slovenaca u sastavu.

Dakle, razloga za brigu nema. Poznato je da Jokić ne voli razgovore sa novinarima, pa je samo želeo da preskoči taj deo i najbolji igrač sveta je i te kako spreman i za Sloveniju, ali i Evrobasket.