"SCENARIO IZ SNOVA JE BIO DA SE VRATIM U PARTIZAN, ALI..." Davis Bertans o Evrobasketu, Srbiji, Letoniji, crno-belima....

Bivši košarkaš Partizana, Davis Bertans, za Basket News je govorio kako o predstojećem Evrobasketu, tako i o Srbiji, periodu dok je bio član crno-belih...

Foto: Profimedia

Upitan je Letonac najpre da prokomentariše kako trenutno izgleda reprezentacija.

- Neću da idem u specifične detalje, ali potrebno je da svi budemo na istoj strani. Mislim da ekipa izgleda dobro. Svaku utakmicu igramo sve bolje i bolje i nastavićemo u tom pravcu - počeo je priču Bertans.

Osvrnuo se član Dubaija na veliki uspeh 2023. godine, kada je Letonija na Svetskom prvenstvu predvođena italijanskim stručnjakom stigla do petog mesta.

- Osećao sam se kao da njegovim naporom daje potpunu drugačiju mentalnu perspektivu igračima. Kroz istoriju u prošlosti smo imali dobre igrače, ali stalno to nije bilo dovoljno da bi se pobedile važne utakmice. Luka nam je dao samopouzdanje. Nije nas bilo briga koji će tim doći da igra sa nama jer smo znali da svakog možemo da pobedimo i to smo preneli i na teren.

Nedavno je Porzingis rekao za Srbiju da je najbolja selekcija, a Bertans to ne osporava, međutim, ističe da neće tek tako da preda turnir.

- Srbija je verovatno najbolji tim, samo pogledajte roster. Imati Jokića u timu sa svim drugim igračima, očito svi znaju da su broj jedan na papiru. Međutim, u isto vreme to je košarka i vi imati dobre i loše dane i na terenu je sve moguće. Na kraju dana potrebno je da ubacite loptu u koš i ako jedan tim to ne uradi, onda teško da može da pobedi utakmicu.

Istakao je Bertans koje su glavne prednosti Letonije.

- Osećam da je naša najveća snaga što igramo timsku košarku. Mi stvarno ne brinemo ko će biti najefikasniji, sve je u tome ko će naći najbolju poziciju za šut. Ako budemo timove držali ispod 70 poena, onda imamo šanse da pobedimo jer znamo da smo sposobni da postignemo 80, 90, pa i 100 poena.

Osvrnuo se Porzingis na to što će Riga moći da vidi svetske zvezde poput Janisa Adetokunba, Jokića, Luke Dončića...

- Svaki pojedinačno od njih ima ogroman uticaj na ekipu. Potpuno smo drugačiji tim sa Kristapsom. Čak i Srbija, jedna od najboljih ekipa u Evropi i svetu je potpuno drugačiji nivo sa Jokićem. Slovenija je bez Luke totalno drugačija selekcija i teško je reći koja je ekipa najviše u senci velike zvezde.

Pamti ubojiti šuter i te kako period dok je nosio crno-beli dres i tada je u razgovoru za Basket News istakao da mu je Partizan u srcu i da želi da završi karijeru utakmicom u Beogradu.

- To bi bilo lepo, naravno. Ali kao da ponude ne stižu... Zapravo, Dubai je bio jedina prava ponuda kada sam se vratio. Nisam želeo negde da idem na godinu dana, čak i na dve. Želeo sam da završim karijeru na jednom mestu i jedina ekipa koja mi je ponudila trogodišnji ugovor je Dubai. Definitivno je scenario iz snova bio da se vratim iz NBA, igram ponovo u Partizanu, ta atmosfera bi bila sjajna, ali neke stvari se ne dešavaju - rekao je Bertans koji će u narednoj sezoni više puta gostovati pred Partizanovom publikom, a do tad ka očekuje Evrobasket.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu