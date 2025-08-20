LISTA NAJPLAĆENIJIH KOŠARKAŠA SA EVROBASKETA! Srbin suvereno drži prvo mesto

Evrobasket je sve bliži, a Nikola Jokić će biti najplaćeniji od svih košarkaša na velikoj evropskoj smotri.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Srbija je prvi favorit, a ono po čemu srpski centar predvodi grupu najkvalitetnijih pojedinaca ogleda se i u plati koju će projektovano imati tokom sezone 2025/2026.

Specijalizovani košarkaški portal "Basket news" je napravio listu od 15 košarkaša sa Evrobasketa, koji imaju najveću platu.

Listu predvodi Nikola Jokić sa 55,2 miliona dolara, prati ga Janis Adetokumbo sa 54,1, dok je na trećem mestu Lauri Markanen sa 46,4.

Četvrti na listi je slovenački reprezentativac Luka Dončić sa 46, a u Top5 je i Franc Vagner sa 38,7.

Do 10. mesta su još Alperen Šengun sa 33,9, Kristaps Porzingis sa 30,7, Nikola Vučević sa 21,5, Jusuf Nurkić 19,4 i Santi Aldama sa 18,4.

Zanimljivo da je na listi 11. još jedan srpski reprezentativac, kapiten i član Los Anđeles Klipersa, Bogdan Bogdanović sa 16 miliona dolara, a prate ga Deni Avdija, Denis Šruder, Zakari Risaše i Aleks Sar.

