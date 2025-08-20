ŠOK! Srbija ostala bez jednog igrača pred Evrobasket
SADA je sve jasno!
Uroš Trifunović, neće biti deo sastava Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu, iako je početkom priprema trenirao sa reprezentacijom pod vođstvom Svetislava Pešića.
Dugo se mučio Trifunović sa povredom, nije bio ni na jednom pripremnom turniru Srbije uoči Evropskog prvenstva, te je bilo jasno da neće ići na takmičenje.
Trifunović će, umesto na Eurobasket, krenuti put Tel Aviva gde će se priključiti svojoj novoj ekipi - Makabiju.
Na ovaj način Svetislav Pešić je otklonio bar jednu dilemu uoči konačnog skraćivanja spiska putnika za Evropsko prvenstvo.
U međuvremenu, srpska reprezentacija se priprema za poslednji test pred Evrobasket, duel protiv Slovenije u beogradskoj Areni, pred punim tribinama. Prvi meč na šampionatu Orlovi će igrati u Rigi 27. avgusta.
