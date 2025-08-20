Košarka

ŠOK! Srbija ostala bez jednog igrača pred Evrobasket

Новости онлине

20. 08. 2025. u 10:55

SADA je sve jasno!

ШОК! Србија остала без једног играча пред Евробаскет

Screenshot: RTS

Uroš Trifunović, neće biti deo sastava Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu, iako je početkom priprema trenirao sa reprezentacijom pod vođstvom Svetislava Pešića.

Dugo se mučio Trifunović sa povredom, nije bio ni na jednom pripremnom turniru Srbije uoči Evropskog prvenstva, te je bilo jasno da neće ići na takmičenje.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

FOTO: M. Vukadinović

 

Trifunović će, umesto na Eurobasket, krenuti put Tel Aviva gde će se priključiti svojoj novoj ekipi - Makabiju.

Na ovaj način Svetislav Pešić je otklonio bar jednu dilemu uoči konačnog skraćivanja spiska putnika za Evropsko prvenstvo.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U međuvremenu, srpska reprezentacija se priprema za poslednji test pred Evrobasket, duel protiv Slovenije u beogradskoj Areni, pred punim tribinama. Prvi meč na šampionatu Orlovi će igrati u Rigi 27. avgusta.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa