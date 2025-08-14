PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!
Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić poveo je 15 igrača na pripremni turnir Superkup, koji će biti održan 15. i 16. avgusta u Minhenu, saopštio je danas KSS.
U Minhen putuju:
Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.
U Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.
"Jedan dosta dobar turnir. Želimo da se uigramo što bolje i da odmeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak šampionata, a u Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, da iz dana u dan budemo što bolji", izjavio je Filip Petrušev, preneo je KSS.
Meč za treće mesto na programu je u subotu od 18.30, dok će finale biti odigrano od 20.45.
Košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenije.
Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.
Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
14. 08. 2025. u 12:13
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!
13. 08. 2025. u 19:44
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)