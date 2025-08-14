Košarka

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

14. 08. 2025. u 13:17

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić poveo je 15 igrača na pripremni turnir Superkup, koji će biti održan 15. i 16. avgusta u Minhenu, saopštio je danas KSS.

U Minhen putuju:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

U Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

"Jedan dosta dobar turnir. Želimo da se uigramo što bolje i da odmeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak šampionata, a u Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, da iz dana u dan budemo što bolji", izjavio je Filip Petrušev, preneo je KSS.


Košarkaši Nemačke i Turske igraće u petak od 18.30 sati u prvom polufinalu Superkupa, dok će se Srbija i Češka sastati od 20.45 časova.

Meč za treće mesto na programu je u subotu od 18.30, dok će finale biti odigrano od 20.45.


Košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenije.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

