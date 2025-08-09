NOVA "BOMBA" U PARTIZANU?! Crno-beli poslali ponudu nekadašnjem šestom piku na NBA draftu!

Partizan je zainteresovan da u svoje redove dovede nekadašnjeg šestog pika na NBA draftu, Mo Bambu.

Foto: Profimedia

Kako piše grčki Sport24 - crno-beli se trenutno smatraju glavnim favoritima ukoliko bivši šesti pik NBA drafta odluči da karijeru nastavi u Evropi.

Bamba, koji vuče korene sa Obale Slonovače, izabran je od strane Orlando Medžika 2018. godine, a u najjačoj ligi sveta nastupao je za Orlando, Los Anđeles Lejkerse, Filadelfiju, Los Anđeles Kliperse i Nju Orleans Pelikanse.

Željko Obradović i njegov stručni štab vide 26-godišnjeg centra kao ključno pojačanje za narednu sezonu, a ponuda je već upućena. U Humskoj narednih dana očekuju konačnu odluku o tome da li će se Bamba preseliti na Stari kontinent.

Sport24 navodi i da situacija oko Frenka Nilikine i Ajzee Majka i dalje ostaje neizvesna kada je reč o njihovom ostanku u redovima crno-belih.

