Košarka

NOVA "BOMBA" U PARTIZANU?! Crno-beli poslali ponudu nekadašnjem šestom piku na NBA draftu!

Filip Milošević

09. 08. 2025. u 20:55

Partizan je zainteresovan da u svoje redove dovede nekadašnjeg šestog pika na NBA draftu, Mo Bambu.

НОВА БОМБА У ПАРТИЗАНУ?! Црно-бели послали понуду некадашњем шестом пику на НБА драфту!

Foto: Profimedia

Kako piše grčki Sport24 - crno-beli se trenutno smatraju glavnim favoritima ukoliko bivši šesti pik NBA drafta odluči da karijeru nastavi u Evropi.

Bamba, koji vuče korene sa Obale Slonovače, izabran je od strane Orlando Medžika 2018. godine, a u najjačoj ligi sveta nastupao je za Orlando, Los Anđeles Lejkerse, Filadelfiju, Los Anđeles Kliperse i Nju Orleans Pelikanse.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Željko Obradović i njegov stručni štab vide 26-godišnjeg centra kao ključno pojačanje za narednu sezonu, a ponuda je već upućena. U Humskoj narednih dana očekuju konačnu odluku o tome da li će se Bamba preseliti na Stari kontinent.

Sport24 navodi i da situacija oko Frenka Nilikine i Ajzee Majka i dalje ostaje neizvesna kada je reč o njihovom ostanku u redovima crno-belih.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima