"ORLOVI" POLETELI: Reprezentacija Srbije otpuovala na Kipar, Pešić ostavio dvojicu u Beogradu

Reprezentativci Srbije otputovali su na Kipar kako bi se pripremili za Evropsko prvenstvo u košarci.

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Kako prenosi Mozzart sport, u Beogradu su ostali Uroš Trifunović i Alen Smailagić, koji imaju problema sa povredama.

Malo je falilo da im se pridruži i Vasilije Micić, ali je odlučeno da se ipak pridruži ekipi, iako ima problema sa levim zglobom.

Srbija se u subotu sastaje sa Grčkom (19.30), a dan kasnije izlazi na megdan domaćinu Kipru.

Po završetku tog turnira, Orlovi sledećeg vikenda idu u Minhen, gde će nastaviti pripreme za Evropsko prvenstvo u Rigi.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?